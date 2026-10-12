जोधपुर: आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर द्वारा छात्राओं का हैरसमेंट मामला, आरोपी 2 दिन की रिमांड पर
छात्राओं का हैरसमेंट करने वाले आरोपी सहायक प्रोफेसर डॉ. अजीत सिंह चारण को पुलिस ने गिरफ्तार कर दो दिन की रिमांड पर लिया है.
Published : October 12, 2026 at 5:18 PM IST
जोधपुर: जिले के डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग की छात्राओं का हैरेसमेंट (उत्पीड़न) करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. करवड़ थाना पुलिस ने आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए दो दिन का रिमांड मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उसे दो दिन की पुलिस अभिरक्षा में रखने का आदेश दिया है.
करवड़ थानाधिकारी परमेश्वरी ने बताया कि आरोपी सहायक प्रोफेसर डॉ. अजीत सिंह चारण के खिलाफ छात्राओं की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की. रविवार शाम को उसे दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया गया. आज उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है. दो दिन की पूछताछ के बाद उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा. थानाधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए गए हैं, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
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फिजिकल होने का दबाव और फिगर पर कमेंट: छात्राओं का आरोप है कि आरोपी ने उन पर फिजिकल होने का दबाव बनाया, उनके फिगर को लेकर भद्दे कमेंट किए और उसकी बात नहीं मानने पर प्रैक्टिकल परीक्षा में फेल करने की धमकी दी. परेशान छात्राएं शनिवार को विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में पेश हुईं. कुलपति ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यूटीबी (अस्थाई) पद पर कार्यरत डॉ. अजीत सिंह चारण को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया था. इस मामले की जांच विश्वविद्यालय की एक आंतरिक कमेटी भी कर रही है.
जबरदस्ती मोबाइल छीनकर इंस्टा आईडी ली और मैसेज भेजे: छात्राओं ने आरोप लगाया कि इस वर्ष फरवरी में प्रैक्टिकल के दौरान जब वे फाइल लेकर गईं, तो डॉ. अजीत सिंह ने उनके शरीर को लेकर कई तरह के आपत्तिजनक कमेंट किए और दबाव बनाया. बाद में इंस्टाग्राम आईडी लेने के लिए उसने मोबाइल छीन लिया और जबरदस्ती खुद को फॉलो करवाया. वह व्हाट्सएप पर भी अनर्गल मैसेज भेजता था. कुलपति को इस तरह की कई व्हाट्सएप चैट भी उपलब्ध करवाई गई हैं, जिन्हें बाद में पुलिस को सौंप दिया गया है.
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