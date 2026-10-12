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जोधपुर: आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर द्वारा छात्राओं का हैरसमेंट मामला, आरोपी 2 दिन की रिमांड पर

आरोपी को ले जाती पुलिस ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: जिले के डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा विभाग की छात्राओं का हैरेसमेंट (उत्पीड़न) करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. करवड़ थाना पुलिस ने आरोपी को आज कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए दो दिन का रिमांड मांगा था, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए उसे दो दिन की पुलिस अभिरक्षा में रखने का आदेश दिया है.

करवड़ थानाधिकारी परमेश्वरी ने बताया कि आरोपी सहायक प्रोफेसर डॉ. अजीत सिंह चारण के खिलाफ छात्राओं की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की. रविवार शाम को उसे दस्तयाब कर गिरफ्तार कर लिया गया. आज उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया है. दो दिन की पूछताछ के बाद उसे दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा. थानाधिकारी ने बताया कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए गए हैं, जिसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.