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गर्भ में ही बच्चे को बनाएं बुद्धिमान और संस्कारी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी ने शुरू किया विशेष 'गर्भसंस्कार' कोर्स

गर्भकाल में प्रसन्न रहना बेहद जरूरी: डॉ. नीलिमा ने आधुनिक कामकाजी महिलाओं और गर्भवती माताओं को सचेत करते हुए कहा कि एक श्रेष्ठ, ओजस्वी और प्रतिभावान संतान की उत्पत्ति के लिए यह परम आवश्यक है कि महिला गर्भधारण के पहले दिन से लेकर प्रसव के समय तक मानसिक रूप से पूरी तरह प्रसन्न और प्रफुल्लित रहे. डॉ. नीलिमा के अनुसार, गर्भवती महिला के इर्द-गिर्द का वातावरण पूरी तरह से तनाव मुक्त होना चाहिए. यदि माता मानसिक रूप से परेशान या तनाव में रहती है, तो उसका सीधा नकारात्मक असर सीधे तौर पर गर्भस्थ शिशु के विकास और उसके स्वभाव पर पड़ता है.

15 दिवसीय सेमी-ऑनलाइन कोर्स: विश्वविद्यालय के स्त्रीरोग एवं प्रसूति तंत्र विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. ए. नीलिमा ने बताया कि यह 15 दिवसीय सेमी-ऑनलाइन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम गर्भसंस्कार के आयुर्वेदीय एवं वैज्ञानिक पक्षों पर आधारित है. तीन दिन के लिए सभी प्रतिभागी यहां आएंगे. इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं, स्वास्थ्यकर्मियों एवं समाज में गर्भसंस्कार के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य, उत्तम संस्कार एवं सकारात्मक जीवन मूल्यों के प्रति जागरूकता का प्रसार करना है.

पहले बैच में 20 डॉक्टर शामिल: पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के स्नातकोत्तर स्त्रीरोग एवं प्रसूति तंत्र विभाग द्वारा शुरू किए गए इस कोर्स के पहले बैच में 7 राज्यों से 20 विशेषज्ञ डॉक्टर प्रशिक्षण ले रहे हैं. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर (वैद्य) गोविंद सहाय शुक्ल ने बताया कि श्रेष्ठ संतान उत्पति के लिए गर्भसंस्कार भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर है. इसका उद्देश्य केवल स्वस्थ शिशु का जन्म सुनिश्चित करना ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक रूप से उत्कृष्ट भावी पीढ़ी का निर्माण करना भी शामिल है. इसे ध्यान में रखते हुए यह कोर्स शुरू किया है.

जोधपुर: जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने डॉक्टरों के लिए 'गर्भसंस्कार' पर एक खास 15 दिनों का कोर्स शुरू किया है, जिससे आने वाली पीढ़ी को ऑटिज़्म जैसी गंभीर बीमारियों से बचाया जा सके. बदलती जीवनशैली, फास्टफूड और मोबाइल-लैपटॉप के बढ़ते इस्तेमाल के इस दौर में, यह कोर्स गर्भवती महिलाओं को प्राचीन आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान की मदद से एक स्वस्थ और संस्कारी शिशु को जन्म देने का तरीका सिखाएगा. डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय ने नई दिल्ली के संवर्धिनी न्यास के सहयोग से ये सर्टिफिकेट कोर्स की शुरु किया है.

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आधुनिक शैली शिशु के लिए घातक: डॉ. नीलिमा ने आज की आधुनिक जीवनशैली पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि वर्तमान समय में फास्टफूड का तेजी से बढ़ता चलन और कामकाजी महिलाओं का मोबाइल व लैपटॉप पर लगातार वर्किंग मोड में रहना गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य को बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है. उन्होंने सलाह दी है कि गर्भवती माताओं को गर्भावस्था के दौरान इन डिजिटल गैजेट्स के लगातार और अत्यधिक उपयोग से हर हाल में बचना चाहिए. लगातार स्क्रीन टाइम और जंक फूड का सेवन शिशु के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की नींव को कमजोर करता है. इसके विपरीत, महिलाओं को सही समय पर सात्विक भोजन और पूरी आरामदायक नींद लेनी चाहिए.

शुरुआती 20 सप्ताह सबसे संवेदनशील: गर्भावस्था के वैज्ञानिक चरणों को समझाते हुए प्रो. नीलिमा ने एक बेहद महत्वपूर्ण चिकित्सीय तथ्य साझा किया. उन्होंने बताया कि गर्भाधान के बाद के पहले 20 सप्ताह (लगभग 5 महीने) शिशु के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और संवेदनशील होते हैं. डॉ. नीलिमा के अनुसार यही वह समय होता है जब गर्भ के भीतर शिशु के मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और सभी मुख्य अंगों का प्रारंभिक निर्माण और विकास हो रहा होता है. इस दौरान माता को विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है.

आयुर्वेद विश्वविद्यालय में 'गर्भसंस्कार' कोर्स (ETV Bharat GFX)

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गंभीर बीमारियों से होता है बचाव: उन्होंने बताया कि इसके बाद का चरण शिशु की शारीरिक ग्रोथ (वजन और लंबाई का बढ़ना) का होता है. डॉ. नीलिमा ने दावा किया कि इस पूरी अवधि के दौरान यदि महिला सही खान-पान रखती है और डॉक्टर की देखरेख में नियमित रूप से विशिष्ट योग पद्धतियों का पालन करती है, तो गर्भस्थ शिशु को ऑटिज़्म और सेरेब्रल पाल्सी जैसी गंभीर, असाध्य न्यूरोलॉजिकल और मानसिक बीमारियों से पूरी तरह दूर रखा जा सकता है.

आहार, विहार और विचार करते है प्रभावित: डॉ. नीलिमा ने आयुर्वेदिक संहिताओं का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि आयुर्वेद में यह मान्यता है कि गर्भधारण से लेकर प्रसव तक माता का आहार (भोजन), विहार (दिनचर्या व जीवनशैली), विचार (सोच और सकारात्मकता), व्यवहार, संगीत और योग ही गर्भस्थ शिशु के संपूर्ण व्यक्तित्व, शारीरिक स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास की दिशा तय करते हैं. आयुर्वेद में केवल गर्भावस्था ही नहीं, बल्कि गर्भधारण करने का सही समय और नक्षत्र भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इसका सीधा संबंध भावी संतति के स्वास्थ्य और चरित्र निर्माण से होता है.

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सुगर्भ किट का भी प्रावधान: डॉ. नीलिमा ने बताया कि विश्वविद्यालय के स्त्रीरोग एवं प्रसूति विभाग ने साल 2024 में एक विशेष 'गर्भाधान उपक्रम' कार्यक्रम की शुरुआत की थी. इसके तहत पूरे नौ महीनों के लिए विशेष आयुर्वेदिक औषधियों का एक 'सुगर्भ किट' तैयार किया गया है. यह किट विशेष रूप से उन दंपत्तियों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जिन्हें शारीरिक जटिलताओं या अन्य चिकित्सीय विकारों के कारण संतानोत्पत्ति में परेशानी आ रही थी. उन्होंने बताया कि इस किट के माध्यम से दी जाने वाली नियमित आयुर्वेदिक औषधियों और उपचार के परिणाम बेहद उत्साहजनक और सफल रहे हैं.

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