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अच्छी खबर : 28 अप्रैल से फिर शुरू होगा जोधपुर एयरपोर्ट, हैदराबाद सहित 6 शहरों के लिए मिलेंगी Flights

एक माह के अंतराल के बाद जोधपुर एयरपोर्ट पर 28 अप्रैल से Flights संचालन फिर से शुरू हो जाएगा.

Jodhpur Airport
28 अप्रैल से फिर शुरू होगा जोधपुर एयरपोर्ट (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 8:02 PM IST

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जोधपुर: राजस्थान में जोधपुर एयरपोर्ट से Flights संचालन के लिए लिए एविएशन कंपनीज ने बुकिंग शुरू कर दी है. सभी फ्लाइट्स समर शेड्यूल के तहत चलेंगी. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद सहित छह शहरों से कनेक्टिविटी रहेगी. एयरपोर्ट निदेशक मनोज उनियाल ने बताया कि दूसरे चरण के काम का लगातार फीडबैक ले रहे हैं. 27 अप्रैल को तय समय पर पूरा होगा. 28 अप्रैल से फ्लाइट्स का संचालन वापस शुरू हो जाएगा.

लागू होगा समर शेड्यूल : एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने हाल में फ्लाइट्स का समर शिड्यूल जारी किया था, जो पूरे देश में 28 मार्च से लागू हो गया था, लेकिन जोधपुर एयरपोर्ट 28 अप्रैल से खुलने के साथ समर शिड्यूल लागू होगा. इसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के लिए कुल 9 फ्लाइट्स के 18 फेरे संचालित होंगे. पहली फ्लाइट सुबह 8:45 बजे लैंड करेगी और आखिरी शाम 4:15 बजे. जबकि टेकऑफ सुबह 9:20 से शाम 4:45 बजे तक होंगे.

पढ़ें : जोधपुर हवाई अड्डा आज से एक माह बंद, रनवे की मरम्मत के लिए शट डाउन

काम 17 मई चलता रहेगा : एयरफोर्स स्टेशन का रनवे भूजल से प्रभावित होने से वापस तैयार हो रहा है. इसके तहत 1 से 28 मार्च तक बिना ऑपरेशन रोके ही काम चलता रहा. सेकंड फेज में 29 मार्च से एक माह के लिए फ्लाइट्स बंद रखी गई. 28 मार्च को फ्लाइट्स शुरू होने के साथ साथ काम भी चलता रहेगा. यह 17 मई तक चलेगा. अब नई तकनीक से तैयार हो रहा रनवे जलरोधी और अधिक टिकाऊ होगा. विशेष कंक्रीट लेयर, उन्नत ड्रेनेज सिस्टम और भूकंपरोधी संरचना से तैयार हो रहा रनवे लंबे समय तक चलेगा.

दिल्ली-मुंबई की दो-दो फ्लाइट्स : नए शिड्यूल में जोधपुर से दिल्ली व मुंबई के लिए रोजना दो दो फ्लाइट्स होंगी. बेंगलुरु के लिए दो फ्लाइट्स होगी, लेकिन प्रतिदिन नहीं होगी. इंडिगो की फ्लाइट सोमवार, बुधवार, शुक्रवार व रविवार को उड़ेंगी. जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस की शनिवार को छोड़कर प्रतिदिन संचालित होगी. अहमदाबाद के लिए बुधवार के अलावा सप्ताह के बाकी दिनों फ्लाइट्स मिलेगी. पुणे और हैदराबाद के लिए रोजाना एक एक उड़ान होगी.

शहरआगमनप्रस्थानदिन
दिल्ली10.5511.45प्रतिदिन
दिल्ली15.0515.50प्रतिदिन
मुंबई12.4513.25प्रतिदिन
मुंबई14.1014.50प्रतिदिन
पुणे14.0014.30प्रतिदिन
हैदराबाद16.1516.45प्रतिदिन
बेंगलुरु08.4509.20सोम, बुध, शुक्र, रवि
बेंगलुरु15.3016.00शनिवार के अलावा प्रतिदिन
अहमदबाद 12.0012.20बुधवार के अलावा प्रतिदिन

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