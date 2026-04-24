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अच्छी खबर : 28 अप्रैल से फिर शुरू होगा जोधपुर एयरपोर्ट, हैदराबाद सहित 6 शहरों के लिए मिलेंगी Flights

28 अप्रैल से फिर शुरू होगा जोधपुर एयरपोर्ट ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: राजस्थान में जोधपुर एयरपोर्ट से Flights संचालन के लिए लिए एविएशन कंपनीज ने बुकिंग शुरू कर दी है. सभी फ्लाइट्स समर शेड्यूल के तहत चलेंगी. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद सहित छह शहरों से कनेक्टिविटी रहेगी. एयरपोर्ट निदेशक मनोज उनियाल ने बताया कि दूसरे चरण के काम का लगातार फीडबैक ले रहे हैं. 27 अप्रैल को तय समय पर पूरा होगा. 28 अप्रैल से फ्लाइट्स का संचालन वापस शुरू हो जाएगा. लागू होगा समर शेड्यूल : एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने हाल में फ्लाइट्स का समर शिड्यूल जारी किया था, जो पूरे देश में 28 मार्च से लागू हो गया था, लेकिन जोधपुर एयरपोर्ट 28 अप्रैल से खुलने के साथ समर शिड्यूल लागू होगा. इसमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के लिए कुल 9 फ्लाइट्स के 18 फेरे संचालित होंगे. पहली फ्लाइट सुबह 8:45 बजे लैंड करेगी और आखिरी शाम 4:15 बजे. जबकि टेकऑफ सुबह 9:20 से शाम 4:45 बजे तक होंगे. पढ़ें : जोधपुर हवाई अड्डा आज से एक माह बंद, रनवे की मरम्मत के लिए शट डाउन