IndiGo Crisis : जोधपुर से दिल्ली और हैदराबाद की दो Flights लगातार हो रही कैंसिल, बाकी पटरी पर लौटीं...

जोधपुर एयरपोर्ट ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: राजस्थान में जोधपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस का संकट अब भी पूरी तरह थमा नहीं है. हालांकि, एयरपोर्ट प्रबंधन का दावा है कि 80 प्रतिशत उड़ानें अब समय पर संचालित हो रही हैं, लेकिन दिल्ली और हैदराबाद जाने वाली दो सुबह की फ्लाइटें लगातार रद्द हो रही हैं. पिछले 8 दिनों में कुल 19 फ्लाइटों के कैंसिल होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. एयरपोर्ट निदेशक मनोज उनियाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यात्रियों को सूचना समय से मिले, इसके लिए एयरलाइंस प्रतिनिधियों की संपर्क जानकारी सार्वजनिक की जाएगी. उन्होंने बताया कि संकट के दौरान 4 दिसंबर को ज्यादा परेशानी हुई थी. इस दौरान यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, इसके प्रयास किए गए थे. इसमें सीआईएसएफ ने भी सहयोग रहा. आगे भी प्रयास यह रहेगा कि यात्रियों को कैंसिलेशन की सूचना समय पर मिले. उन्होंने बताया कि जोधपुर से प्रतिदिन 16 फ्लाइटों का संचालन होता है, इसमें 11 इंडिगो की हैं. कुल 8 दिनों में 19 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं. पढ़ें: इंडिगो संकट: फ्लाइट कैंसिल, देशभर में एयरपोर्ट पर अफरातफरी, यात्री परेशान, DGCA ने नियमों में दी राहत