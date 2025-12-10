IndiGo Crisis : जोधपुर से दिल्ली और हैदराबाद की दो Flights लगातार हो रही कैंसिल, बाकी पटरी पर लौटीं...

Published : December 10, 2025 at 7:54 PM IST
जोधपुर: राजस्थान में जोधपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस का संकट अब भी पूरी तरह थमा नहीं है. हालांकि, एयरपोर्ट प्रबंधन का दावा है कि 80 प्रतिशत उड़ानें अब समय पर संचालित हो रही हैं, लेकिन दिल्ली और हैदराबाद जाने वाली दो सुबह की फ्लाइटें लगातार रद्द हो रही हैं. पिछले 8 दिनों में कुल 19 फ्लाइटों के कैंसिल होने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.
एयरपोर्ट निदेशक मनोज उनियाल ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यात्रियों को सूचना समय से मिले, इसके लिए एयरलाइंस प्रतिनिधियों की संपर्क जानकारी सार्वजनिक की जाएगी. उन्होंने बताया कि संकट के दौरान 4 दिसंबर को ज्यादा परेशानी हुई थी. इस दौरान यात्रियों को कम से कम असुविधा हो, इसके प्रयास किए गए थे. इसमें सीआईएसएफ ने भी सहयोग रहा. आगे भी प्रयास यह रहेगा कि यात्रियों को कैंसिलेशन की सूचना समय पर मिले. उन्होंने बताया कि जोधपुर से प्रतिदिन 16 फ्लाइटों का संचालन होता है, इसमें 11 इंडिगो की हैं. कुल 8 दिनों में 19 फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं.
एयरलाइन प्रतिनिधियों की जानकारी होगी सार्वजनिक: जब उनसे कहा गया कि परेशानी के दौरान इंडिगो एयरलाइन के प्रतिनिधि जोधपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों से मिल नहीं रहे थे और न ही उनको जवाब दे रहे थे. वे अपनी जिम्मेदारी से बच रहे थे. इसको लेकर क्या कार्रवाई होगी? इस पर उन्होंने बताया कि हमें कई सुझाव मिले हैं. इसके तहत एयरलाइंस के प्रतिनिधि एवं ड्यूटी ऑफिसर का नाम व नंबर बाहर डिस्प्ले पर दिखाएंगे, जिससे यात्रियों को पूरी जानकारी मिल सके.
दो फ्लाइट्स पर संकट: निदेशक ने बताया कि पिछले दो दिनों से लगातार सुबह की हैदराबाद और दिल्ली जाने वाली फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं. अनुमान है कि ये फ्लाइटें कटौती में जा सकती हैं, लेकिन इसकी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं आई है. उन्होंने बताया कि हैदराबाद के लिए शाम की फ्लाइट का संचालन पहले की तरह प्रतिदिन हो रहा है.