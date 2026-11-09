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जोधपुर में दिवाली पर जमकर फूटे पटाखे, आतिशबाजी के बाद बिगड़ा AQI, बासनी में लगी भीषण आग

उमेद भवन पर की आकर्षक सजावट ( फोटो ईटीवी भारत जोधपुर )

जोधपुर : सूर्य नगरी जोधपुर में दिवाली का पर्व धूमधाम और भव्य रोशनी के साथ मनाया गया, लेकिन देर रात तक हुई भारी आतिशबाजी ने शहर की आबोहवा बिगाड़ दी. मौसम से जुड़ी वेबसाइट्स और प्रदूषण नियंत्रण के आंकड़ों के अनुसार, रात होते-होते शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 600 के पार चला गया. शहर के कई इलाकों में देर रात तक धुएं और धुंध की मोटी परत छाई रही.