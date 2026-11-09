जोधपुर में दिवाली पर जमकर फूटे पटाखे, आतिशबाजी के बाद बिगड़ा AQI, बासनी में लगी भीषण आग
दिवाली पर जोधपुर रोशनी से जगमगा उठा, लेकिन तेज पटाखों से वायु गुणवत्ता बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गई.
Published : November 9, 2026 at 7:02 AM IST
जोधपुर : सूर्य नगरी जोधपुर में दिवाली का पर्व धूमधाम और भव्य रोशनी के साथ मनाया गया, लेकिन देर रात तक हुई भारी आतिशबाजी ने शहर की आबोहवा बिगाड़ दी. मौसम से जुड़ी वेबसाइट्स और प्रदूषण नियंत्रण के आंकड़ों के अनुसार, रात होते-होते शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 600 के पार चला गया. शहर के कई इलाकों में देर रात तक धुएं और धुंध की मोटी परत छाई रही.
आतिशबाजी के दौरान शहर में कई स्थानों पर आग लगने की घटनाएं भी सामने आईं. सबसे बड़ा हादसा बासनी औद्योगिक क्षेत्र में हुआ, जहां अचानक भीषण आग भड़क उठी. सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद हालात पर काबू पाया. राहत की बात यह रही कि पुलिस और प्रशासन ने पहले से ही संवेदनशील इलाकों में दमकलें तैनात कर रखी थीं, जिससे बड़ा नुकसान होने से टल गया.
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चौराहों पर रोशनी से जगमगाया शहर : इस बार दिवाली पर नगर निगम और जेडीए ने शहर के प्रमुख चौराहों को आकर्षक रोशनी से सजाया गया. बाजारों में भी व्यापारिक संगठनों ने भी आकर्षक सजावट की गई, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में शहरवासियों की भीड़ पहुंची. इसके लिए देर रात तक यातायात पुलिस तैनात रही.
अक्षरधाम में आर्कषक सजावट, लाइट साउंड शो : काली बेरी स्थित स्वामिनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में दीपोत्सव के तहत दस हजार दीपक से सजावट की गई. रविवार को भी दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया. दीपकों की अनूठी श्रृंखला ग्लो गार्डन, नीलकंठ वाटिका और मंदिर के गर्भगृह में विशेष सजावट की गई. इसके अलावा लाइट एंड साउंड शो का भी आयोजन किया गया.
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शहर के विभिन्न इलाकों में प्रदूषण का स्तर (AQI):-
- खेमा का कुवा: 1011 (अत्यंत गंभीर)
- खोडियाल नगर: 703
- चोपसनी हाउसिंग बोर्ड: 632
- मंडोर: 585
- सरदारपुरा: 562
- सरस्वती नगर: 542
- हाथी चौक: 531