केंद्रीय मंत्री शेखावत के दिलासे पर भी नहीं माने रेजिडेंट, मृतक के पिता ने पीएम से लगाई ये गुहार
गतिरोध के बीच एम्स अधीक्षक ने ओपीडी शुरू करने के आदेश जारी किए हैं.
Published : September 26, 2026 at 8:23 PM IST
जोधपुर: अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान (एम्स) जोधपुर में ओपीडी सुविधा बहाल करने के आदेश जारी हो गए हैं. वहीं, दूसरी ओर रेजिडेंट डॉक्टर्स व स्टूडेंट्स का प्रशासन के साथ गतिरोध बना हुआ है. शनिवार को आंदोलनकारी डॉक्टरों के बीच केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे. शेखावत ने उन्हें सुलह का फार्मूला सुझाया, लेकिन रेजिडेंट नहीं माने. उन्होंने कहा कि पहले कार्यकारी निदेशक का इस्तीफा चाहिए. इस दौरान निदेशक डॉ गोर्वधनदत्त पूरी भी वहां मौजूद रहे.
शेखावत बोले,'रास्ता निकालेंगे': केंद्रीय मंत्री शेखावत ने एम्स के अध्यक्ष व निदेशक से अलग मुलाकात की. इसके बाद आंदोलनकारियों से भी अलग से बात की है. लेकिन अभी इसका कोई तोड़ नहीं निकला पाया है. इससे पहले शुक्रवार रात जोधपुर पहुंच एम्स के अध्यक्ष डॉ तेजस पटेल से डॉक्टरों के प्रतिनिधियों ने बात की थी. जिसमें उनहोंने कहा कि निदेशक बदलने का प्रोसेस होता है. इस बीच एम्स की मेडिकल फेकल्टी एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि वे रेजिडेंट की व्यवस्था से जुड़ी मांग के साथ हैं, लेकिन निदेशक के इस्तीफे की मांग के साथ नहीं हैं. शेखावत ने डॉक्टरों को स्पष्ट किया कि वे इस विषय को लेकर रास्ता निकालेंगे.
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मृतक रेजिडेंट के पिता का वीडियो आया सामने: आत्महत्या करने वाले ऐनेस्थिया विभाग के जूनियर रेजिडेंट डॉ राजनरेश यादव के पिता नरेश यादव का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह कह रहे हैं कि निदेशक खुद एनेस्थीसिया विभाग से आते हैं. वो हमें मुस्कुराते हुए कहते हैं, 'मुझे ड्यूटी आवर्स का पता नहीं है, जबकि वे खुद इसी विभाग से हैं.' उन्हें किसी भी विभाग की जानकारी नहीं है. नरेश यादव ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को एम्स की जिम्मेदारी देना उचित है क्या?
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पीएम मोदी से लगाई ये गुहार: नरेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिकित्सा मंत्री से आग्रह करते हुए कहा कि यहां मैन पावर नहीं बढ़ा है. काम बढ़ रहा है, लेकिन डॉक्टर बीमार होने पर भी छुट्टी नहीं ले सकते हैं. छुट्टी मांगना तो दूर, इस बारे में बोल तक नहीं सकते. मैंने जो हालात वहां के देखे हैं, वहां जो खामिया हैं, इस बारे में डॉक्टरों ने अपनी बात रखी है. मुझे न्याय चाहिए, मैं नहीं चाहता कि किसी और का बेटा ऐसे हालात में रहे. इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर ही जिम्मेदार हैं. अगर डॉक्टर स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो सेवा कैसे देंगे? मेरा पीएम से निवेदन है कि मुझे न्याय दिलाया जाए.