रेजिडेंट डॉक्टर आत्महत्या मामला: AIIMS में OPD बंद, प्रबंधन ने 24 घंटे बाद जताई संवेदना, छात्र बोले- ये मर्डर है
रेजिडेंट सार्वजनिक माफी, मुआवजा और निदेशक के इस्तीफे की अपनी मांग पर अड़े हैं.
Published : September 24, 2026 at 12:14 PM IST
जोधपुर : एम्स में मंगलवार को एम्स के एनेस्थीसिया विभाग के रेजिडेंट डॉक्टर राज नरेश यादव ने आत्महत्या कर ली थी. इस मामले में बुधवार देर रात 24 घंटे से भी ज्यादा समय के बाद एम्स प्रबंधन ने सार्वजनिक संवेदना जताई है. एम्स के सोशल मीडिया हैंडल पर यह संवेदनाएं जारी करते हुए प्रकरण की जांच के लिए एक कमेटी बनाने की घोषणा की गई है.
दूसरी तरफ एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा की गई है, जिसके चलते गुरुवार को एम्स प्रशासन ने ओपीडी बंद करने का ऐलान किया है. गुरुवार सुबह ओपीडी ब्लॉक में शोक सभा का आयोजन किया गया. यहां वार्ता के लिए फैकल्टी की टीम ने रेजिडेंट के ड्यूटी घंटों को लेकर बात मानने की बात कही है, लेकिन रेजिडेंट सार्वजनिक माफी, मुआवजा और निदेशक के इस्तीफे की अपनी मांग पर अड़े रहे.
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सोशल मीडिया पर वीडियो बता रहे एम्स के हालात : एम्स के कई छात्रों ने इंस्टाग्राम पर बुधवार को वीडियो डाले हैं. इन छात्रों से संर्पक करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बोलने को तैयार नहीं थे. एक वीडियो में सीनियर रेजिडेंट बोल रहे हैं कि जैसे हालात हैं, उसमें काम कैसे होगा? 36 घंटे काम करवाने वाले खुद कितना काम कर रहे हैं? अगर आज हम कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या होगा? यह सुसाइड नहीं मर्डर है. एक अन्य वीडियो में एम्स के निदेशक डॉ. गोवर्धन दत्त पुरी के सामने मृतक के भाई कह रहे हैं कि आज किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कोई फैकल्टी वाला बोलता नहीं है. वहीं, डायरेक्टर के पास बैठे एक डॉक्टर बोल रहे हैं कि यहां कोई बोल नहीं सकता. छुट्टी मांगने पर भी डर लगता है.
टॉक्सिसिटी उसके मरने के बाद भी जारी थी : शोक सभा में डॉ. राज नरेश की सीनियर साथी ने मंगलवार का पूरा घटनाक्रम बताया. इस दौरान वह भावुक भी हो गईं. उन्होंने कहा कि उसकी मौत के बाद रात तक विभाग के फैकल्टी का ग्रुप में एक मैसेज आया. इसके बाद तीन घंटे तक कोई फैकल्टी मेंबर नहीं आया. मोर्चरी से स्टाफ आ गया, लेकिन कागजी कार्रवाई नहीं हुई. उस हालात में भी टॉक्सिसिटी जारी थी.
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मरीज हो रहे परेशान, इमरजेंसी सेवाएं जारी : हड़ताल के चलते एम्स ने ओपीडी सेवाएं रात को बंद करने का ऐलान कर दिया था, लेकिन सुबह मरीज बड़ी संख्या ने वहां आ गए. ओपीडी ब्लॉक में रेजिडेंट और स्टूडेंट्स ने शोक सभा रख दी. मरीजों को वापस निकाला गया. सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही हैं. इसके अलावा कैंसर के मरीज, जिनकी केमोथेरपी होनी थी, उनको अंदर प्रवेश दिया गया. एम्स के नर्सेज ने भी तीन दिन में मांगे नहीं माने जाने पर कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है.
The entire Institute express deepest sorrow and condolences on the tragic and untimely demise of Dr. Rajnaresh Yadav, Junior Resident, Department of Anaesthesiology & Critical Care, AIIMS Jodhpur.— AIIMS Jodhpur (@aiims_jodhpur) September 23, 2026
We are deeply saddened by the pain and anguish that the family, friends,… pic.twitter.com/1BES64qh8O
एम्स ने यह संदेश किया जारी : संस्थान एम्स जोधपुर के एनेस्थिसियोलॉजी और क्रिटिकल केयर विभाग के पीजी छात्र डॉ. राज नरेश यादव के दुखद और असामयिक निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करता है. डॉ. राजनेश यादव के निधन से संबंधित मामले की पुलिस की ओर से जांच की जा रही है. डीन अकादमिक की अध्यक्षता में एक आंतरिक जांच समिति का गठन किया गया है ताकि दुर्भाग्यपूर्ण घटना की परिस्थितियों की जांच करेगी. संस्थान काम करने की स्थितियों और कर्तव्यों के निर्वहन में आपके सामने आने वाले अन्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों के संबंध में उठाई गई चिंताओं को स्वीकार करता है.
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शिकायतों को देखने के लिए एक समिति का गठन किया गया है. प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे इस समिति को अपने सुझाव दें. रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल से क्षेत्र के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा और इनडोर और आउटडोर दोनों तरह की रोगी देखभाल सेवाओं में बाधा आएगी, इसलिए अपील है कि आप रोगी की देखभाल और एक चिकित्सक के रूप में अपने पेशेवर कर्तव्य के हित में हड़ताल को रद्द करें. आपकी ओर से उठाई गई चिंताओं की बारीकी से जांच और विचार किया जा रहा है. आपसे अनुरोध है कि आप रोगी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने कर्तव्यों को तत्काल फिर से शुरू करें. हम सभी शिकायतों को जल्द से जल्द हल करने का आश्वासन देते हैं.
एसआर बोले- मेरी नहीं सभी की भावना : एम्स में इस घटनाक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा डॉक्टर अंकित शर्मा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पूरी फैकल्टी के सामने इस घटना के प्रति आक्रामक तरीके से आक्रोश जता रहे हैं. उन्होंने कहा कि वीडियो में जो बातें कही हैं वो हम सब की भावना है. हम सभी एम्स और मेडिकल कॉलेज के साथियों से अपील करते हैं कि ऐसी घटना और कहीं नहीं हो. बदलाव की बात हो रही है, लेकिन दिखता नहीं है. यह प्रताड़ना बंद होनी चाहिए. सीनियर रेजिडेंट अभिजीत ने बताया कि आज हमारी बात हुई है. एम्स ने जो संवेदना पत्र जारी किया गया है उसमें माफीनामा नहीं है, जो हमें मंजूर नहीं है. हम निदेशक के इस्तीफे की मांग पर अभी भी अडिग हैं.