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Jodhpur AIIMS : रेजिडेंट डॉक्टर का आरोप- रैगिंग की शिकायत करने पर तीन बार किया फेल, केंद्रीय मंत्री से न्याय की अपील

जोधपुर: देशभर के मेडिकल संस्थानों में छात्रों के मानसिक उत्पीड़न, रैगिंग और अकादमिक अन्याय के मामलों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं. इसी कड़ी में एम्स जोधपुर के MCh न्यूरोसर्जरी (बैच 2020-23) के छात्र डॉ. विक्रांत शर्मा ने अपने साथ हुई कथित अकादमिक धांधली और उत्पीड़न को सार्वजनिक करने का निर्णय लिया है.

विक्रांत ने शुक्रवार को जोधपुर में प्रेस कांफ्रेंस कर आरोप लगाते हुए कहा कि वर्ष 2021 में रैगिंग की शिकायत करने के बाद विभाग के कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों ने प्रतिशोध की भावना से उन्हें लगातार तीन बार फेल किया, जबकि बाद में स्वतंत्र परीक्षा में वे उत्तीर्ण साबित हुए. अब उन्हें चौथे प्रयास में उत्तीर्ण होने की डिग्री दी जा रही है, जबकि उनका दावा है कि उन्हें पहले ही प्रयास में पास घोषित किया जाना चाहिए था.

डॉ. विक्रांत शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

डॉ. शर्मा का कहना है कि एम्स जोधपुर का रविवार यानी 26 जुलाई को दीक्षांत समारोह आयोजित हो रहा है. इसकी मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) अनुप्रिया पटेल हैं. उन्होंने स्वयं इस मामले में जांच करवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक कोई प्रभावी जांच नहीं हुई. ऐसे में वे रविवार को होने वाले दीक्षांत समारोह से पहले पूरे मामले को मीडिया और देश के सामने रखना चाहते हैं, ताकि उन्हें न्याय मिल सके और उनका करियर बचाया जा सके. अन्य छात्रों के साथ ऐसा नहीं हो. मामला न्यायालय में भी चल रहा है. वहीं, इस मामले को लेकर एम्स के पीआरओ डॉ. जीवनराम विश्नोई से ईटीवी भारत के संवाददाता ने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.

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रैगिंग की शिकायत के बाद शुरू हुआ संघर्ष : डॉ. विक्रांत शर्मा के अनुसार वर्ष 2021 में उन्होंने अपने वरिष्ठ छात्र डॉ. नितिन कुमार द्वारा की गई रैगिंग की शिकायत संस्थान के अधिकारियों से लेकर उच्च स्तर तक की. उनका आरोप है कि इसी शिकायत के बाद विभाग के कुछ वरिष्ठ चिकित्सकों ने उनके प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया और उनके पूरे शैक्षणिक मूल्यांकन को प्रभावित किया. उन्होंने अपने पत्र में विभाग के वरिष्ठ चिकित्सकों पर निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं करने तथा जानबूझकर उनके करियर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है. पहले प्रयास में जानबूझकर फेल करने का भी आरोप लगाया. अगर स्वतंत्र जांच हो तो उनके द्वारा दिया गया पहले प्रयास की परीक्षा की जांच हो तो उसमें ही उत्तीर्ण हैं. उसके अनुरूप ही परिणाम जारी किया जाए.