जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में थार की बहुमूल्य औषधियों पर होंगे अनुसंधान, आयुष मंत्रालय से मिली स्वीकृति

जोधपुर: कृषि विश्वविद्यालय में अब फसलों के साथ-साथ पश्चिमी राजस्थान की बहुमूल्य औषधीय पर भी शोध किया जाएगा. इसके लिए केंद्र के आयुष मंत्रालय ने स्वीकृति जारी कर दी है. जो स्वास्थ्य के साथ प्रदेश के कृषकों की आर्थिकी को भी नया रूप दे सकती है. आयुष मंत्रालय के नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड ने विश्वविद्यालय को थार के पांच औषधीय पौधों पर अनुसंधान व नई प्रजातियां विकसित करने के लिए 1.20 करोड़ रुपए का अनुदान जारी कर दिया है. इससे न सिर्फ औषधीय पौधों को बल मिलेगा बल्कि प्रदेश को भी नयी पहचान मिलेगी.

2000 किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य: जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय में औषधीय प्रदर्शन इकाई पहले से ही मौजूद है. विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो डॉ वीएस जैतावत ने बताया कि कृषि विश्वविद्यालय ने पहल करते हुए 'राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड, आयुष मंत्रालय से इस प्रोजेक्ट की स्वीकृति करायी है. थार की औषधीय प्रजातियों पर रिसर्च के माध्यम से विश्वविद्यालय का 2000 किसानों तक पहुंचने का लक्ष्य भी तय किया गया है. अब तक इस क्षेत्र में असंगठित रूप से कार्य किया जा रहा था. इस प्रोजेक्ट के माध्यम से संगठित रूप से कार्य करने को मजबूती मिलेगी. इसके तहत नयी प्रजातियों की भी खोज की जाएगी. साथ ही किसानों के लिए भी अतिरिक्त आय के संसाधन विकसित होंगे.

इन पौधों पर होगी रिसर्च: प्रोजेक्ट के प्रधान अन्वेषक डॉ प्रदीप पगारिया ने बताया कि इस परियोजना के तहत शंखपुष्पी, अग्नि मंथ, अपराजिता, अश्वगंधा व गूग्गल पर कार्य होगा. इनकी कृषि तकनीक भी विकसित की जाएगी. इस दौरान जोधपुर मुख्यालय के साथ-साथ बाड़मेर, फलौदी व नागौर जिले के कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से परियोजना संचालित की जाएगी, जिससे इनकी खेती को बल मिलेगा. जहां यह परियोजना संचालित होगी, वहां औषधीय पौधों के ग्रामीण संग्रहण केंद्र विकसित किए जाएंगे. साथ ही इस परियोजना में गुणवत्ता युक्त पादप सामग्री के लिए सीड जर्म प्लाज्म सेंटर व नर्सरी तैयार की जाएगी. साथ ही इनके मूल्य संवर्धन व प्रसंस्करण पर भी इस परियोजना के तहत काम किया जाएगा.