किसानों को तोहफा: कम कीमत में समय पर मेहंदी की फसल काटेगी हीना हार्वेस्टर मशीन
विवि के कुलगुरु प्रो. डॉ वीएस जैतावत ने सोजत के किसानों को सौंपी मशीन. इससे बढ़ेगा उत्पादन और होगी बचत.
Published : December 2, 2025 at 5:27 PM IST
जोधपुर: संभाग के पाली जिले के सोजत क्षेत्र की मेहंदी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. मेहंदी की खेती करने वाले किसानों के लिए कटाई बड़ी परेशानी की वजह बनी थी, जिसका निवारण जोधपुर के कृषि विश्वविद्यालय ने कर दिया. कृषि विश्वविद्यालय ने मारवाड़ के किसानों को बड़ी सौगात दी. कृषि विश्वविद्यालय ने तकनीकी नवाचार करते हुए हीना हार्वेस्टर मशीन ईजाद की. विश्वविद्यालय के किसान कौशल विकास केंद्र एवं इंडिया एक्सिम बैंक के सहयोग से मंगलवार को सोजत, पाली में विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. डॉ. वीएस जैतावत ने हिना हार्वेस्टर मशीन को सोजत मेहंदी किसान समिति को हस्तांतरित किया. असल में मेहंदी उत्पादक किसानों के लिए मेहंदी कटाई में मौसमी बदलाव, श्रमिकों की उपलब्धता व बढ़ती मजदूरी दर समस्या लंबे अर्से से बनी है.
मेहंदी उत्पादकों की मुख्य समस्या दूर: कृषि विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रो. डॉ. वीएस जैतावत ने कहा कि मेहंदी हार्वेस्टिंग मशीन स्वप्न पूरा होने जैसा है. सोजत की मेहंदी विश्व स्तर पर मशहूर है. इस क्षेत्र के किसानों की समस्याओं का समाधान करना अहम जिम्मेदारी थी. मौसमी बदलाव के चलते नियत समय में मेहंदी कटाई आवश्यक है, लेकिन कुशल श्रमिक मिलना, महंगी लागत और नियत समय में कार्य पूरा न होने से पत्तियां खराब हो जाती थी. इसका समाधान कृषि विश्वविद्यालय ने किया. खुशी है, इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.
एक दिन में 12 बीघा कटिंग: किसान कौशल विकास केंद्र के प्रभारी डॉ. प्रदीप पगारिया ने बताया कि सोजत 90 से 95% मेहंदी उत्पादन के साथ प्रमुख निर्यात केंद्र है. मौसमी बदलावों के चलते फसल तैयार होने के बाद 10 से 12 दिन में मेहंदी की कटाई आवश्यक है. तब एक दिन की लेबर 1200 से 2500 के बीच आती है, जो मुख्य समस्या है. हिना हार्वेस्टर 1 दिन में 10 से 12 बीघा की कटिंग कर देती है. इससे प्रति बीघा खर्च 800 से 1000 रुपए आता है, जबकि श्रमिकों से कटाई में प्रति बीघा खर्च 4000 रुपए है. मशीन से समय की बचत होगी. पत्तियों की क्वालिटी भी मेंटेन व एक जैसी रहेगी. इस दौरान सोजत मेहंदी किसान समिति के सचिव शशांक टाक, मेहंदी व्यापार संघ अध्यक्ष सत्यनारायण सांखला, मेहंदी दलाल संघ अध्यक्ष मोहनलाल टाक, महात्मा ज्योतिबा फूले कृषि मंडी सचिव विकास गहलोत, सोजत एसडीएम मसिंगा राम, इंडिया एक्सिम बैंक प्रतिनिधि श्याम सुंदर टाक मौजूद रहे. वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. महेंद्र सिंह चंदावत, केवीके, नोडल अधिकारी, डॉ. प्रियंका स्वामी भी मौजूद थे.