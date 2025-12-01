ETV Bharat / state

शादी में डिस्को फ्लोर पर तमंचा चलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज

उन्होंने बताया कि दावड़ की ढाणी बेलवाराणाजी निवासी हिस्ट्रीशीटर भवानी सिंह पुत्र जसवंत सिंह का उसके भाई नखत सिंह की शादी की बंदोली में 29 नवंबर को अपने साथियों के साथ अवैध हथियारों से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ. हिस्ट्रीशीटर ने खुद के WhatsApp Status पर लगाया था. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस तरह से अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने से गलत संदेश जाता है.

जोधपुर: जिले के बालेसर इलाके में एक शादी समारोह में डिस्को फ्लोर पर हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों द्वारा तमचा चलाने का सामने आए वीडियो के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है. जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण नारायण टोगस ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर द्वारा अवैध हथियार से फायर कर इसका वीडियो सोशल मिडिया पर वायरल करने के लिए आर्मस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है.

चार लोगों ने की फायरिंग : पुलिस ने बताया कि बंदोली में डिस्को फ्लोर पर हिस्ट्रीशीटर के साथ तीन लोग और थे. इनमें एक सवाईसिंह पुत्र लालसिंह निवासी तुराला नाडा जिला फलोदी का था. इनके हाथों में देशी कट्टा नजर आ रहा है. भवानीसिंह और उसके बांए खड़ा शख्स सवाई सिंह देशी कट्टे को लोड करके एक-एक फायर आसमान की तरफ करते नजर आए. जबकि इन दोनों के पास खड़े दो युवक के हाथों में लोडींग बंदूक है. उनकी पहचान नहीं हुई है. आरोपियों की तलाश में टीमें लगाई हैं.

हिस्ट्रीशीटर के पास नहीं है लाइसेंस : पुलिस ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर भवानी सिंह के विरुद्ध 2023 में दर्ज एक मामले में मिली रिपोर्ट में सामने आया था कि उसके पास किसी भी तरह के हथियार चलाने का लाइसेंस नहीं है. उसके खिलाफ अवैध हथियार की तस्करी के मामले पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस उसके घर पहुंची तो सामने आया कि वह अपने भाई की बारात में गया हुआ है. चारों आरोपियों की तलाश में दो टीमें लगाई हैं.