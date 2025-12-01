ETV Bharat / state

शादी में डिस्को फ्लोर पर तमंचा चलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज

शादी समारोह में हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों द्वारा तमंचा चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है.

Firing During Wedding Procession
शादी में तमंचा चलाने वालों के खिलाफ मामला दर्ज (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 1, 2025 at 9:27 PM IST

जोधपुर: जिले के बालेसर इलाके में एक शादी समारोह में डिस्को फ्लोर पर हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों द्वारा तमचा चलाने का सामने आए वीडियो के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज कर लिया है. जिला पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण नारायण टोगस ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर द्वारा अवैध हथियार से फायर कर इसका वीडियो सोशल मिडिया पर वायरल करने के लिए आर्मस एक्ट में मामला दर्ज किया गया है.

उन्होंने बताया कि दावड़ की ढाणी बेलवाराणाजी निवासी हिस्ट्रीशीटर भवानी सिंह पुत्र जसवंत सिंह का उसके भाई नखत सिंह की शादी की बंदोली में 29 नवंबर को अपने साथियों के साथ अवैध हथियारों से फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ. हिस्ट्रीशीटर ने खुद के WhatsApp Status पर लगाया था. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस तरह से अवैध हथियारों का प्रदर्शन करने से गलत संदेश जाता है.

पुलिस अधीक्षक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jodhpur)

चार लोगों ने की फायरिंग : पुलिस ने बताया कि बंदोली में डिस्को फ्लोर पर हिस्ट्रीशीटर के साथ तीन लोग और थे. इनमें एक सवाईसिंह पुत्र लालसिंह निवासी तुराला नाडा जिला फलोदी का था. इनके हाथों में देशी कट्टा नजर आ रहा है. भवानीसिंह और उसके बांए खड़ा शख्स सवाई सिंह देशी कट्टे को लोड करके एक-एक फायर आसमान की तरफ करते नजर आए. जबकि इन दोनों के पास खड़े दो युवक के हाथों में लोडींग बंदूक है. उनकी पहचान नहीं हुई है. आरोपियों की तलाश में टीमें लगाई हैं.

हिस्ट्रीशीटर के पास नहीं है लाइसेंस : पुलिस ने बताया कि हिस्ट्रीशीटर भवानी सिंह के विरुद्ध 2023 में दर्ज एक मामले में मिली रिपोर्ट में सामने आया था कि उसके पास किसी भी तरह के हथियार चलाने का लाइसेंस नहीं है. उसके खिलाफ अवैध हथियार की तस्करी के मामले पहले से ही न्यायालय में विचाराधीन है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस उसके घर पहुंची तो सामने आया कि वह अपने भाई की बारात में गया हुआ है. चारों आरोपियों की तलाश में दो टीमें लगाई हैं.

