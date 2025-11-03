ETV Bharat / state

फलोदी हादसा : भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर अवैध ढाबे बंद, हटाने के निर्देश

जोधपुर सड़क हादसे में बड़ा एक्शन. अवैध ढाबे हटाने के निर्देश. ईटीवी भारत ने लिया एक्सप्रेस-वे का जायजा. देखिए ये रिपोर्ट...

Phalodi Road Accident
भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाओं का सिलसिला (ETV Bharat Jodhpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 3:36 PM IST

जोधपुर: अमृतसर से जामनगर तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा निर्मित भारतमाला एक्सप्रेस-वे पर दुर्घटनाओं का सिलसिला जारी है. दो साल में कई बड़ी दुर्घटनाएं यहां हो चुकी हैं. रविवार देर शाम को मतोड़ा के पास हुई बस दुर्घटना में 15 लोगों की मौत ने सबको झकझोर कर रख दिया है. एक्सप्रेस-वे निर्माण में कमी को लेकर दावा करना कठिन है, लेकिन यहां जिस गति से सुविधाएं विकसित होनी थीं वो नहीं हुईं. यही वजह है कि इस एक्सप्रेस-वे के नजदीक लोगों ने अतिक्रमण कर अपने खेतों में ढाबे खोल लिए, जिनमें चाय, खाना और अवैध रूप से डीजल तक मिलता है.

एक्सप्रेस-वे पर यह सुविधाएं अभी तक विकसित नहीं होने से इन अवैध ढाबों पर चाय-पानी और खाने के लिए ट्रक चालक सड़क पर अपनी लेन में ही रुक जाते हैं. इससे पीछे चलने वाले वाहन चालकों को परेशानी होती है. कई मामलों में नियंत्रण नहीं होने से दुर्घटना होती है. रविवार शाम भी ऐसा ही हुआ. टेंपो ट्रैवलर चालक ने ज्योंहि ओवरटेक किया तो सामने ट्रोला खड़ा था, जिसमें टेंपो जा घुसा.

ईटीवी भारत ने लिया एक्सप्रेस-वे का जायजा... (ETV Bharat Jodhpur)

इस हादसे के बाद सोमवार को जब ईटीवी भारत ने करीब 100 किलोमीटर तक जायजा लिया तो सामने आया कि यहां हर तीन-चार किलोमीटर पर अवैध ढाबों की कतार है. जहां शाम के समय ट्रक अपनी लेन में ही खड़े रहते हैं. सोमवार सुबह फलोदी एसपी कुंदन कवरिया ने एक्सप्रेस-वे का जायजा लिया. इसके बाद से सभी ढाबे बंद हैं. उन्होंने बताया कि इस मामले में घायल तारा देवी द्वारा एफआईआर भी दर्ज करवाई गई है. फलोदी पुलिस ने ड्राइवर को दस्तयाब कर लिया है. अवैध ढाबों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं.

खड़े ट्रोले में घुस गया था टेंपो : रविवार को दुर्घटना का कारण भी ढाबे के आगे खड़ा ट्रक था. टेंपो ट्रैवलर स्पीड में अपनी लेन में चल रहा था. ट्रैवलर के आगे चल रहा ट्रक तीसरे लेन से ओवरटेक कर रहा था. इस दौरान अचानक सड़क किनारे खड़े ट्रक से ट्रैवलर टकरा गया था. हालांकि, सोमवार को मौके से दोनों वाहन हटा लिए गए. ट्रक चालक को भी हिरासत में ले लिया गया है.

Bharatmala Expressway
भारतमाला एक्सप्रेस-वे (ETV Bharat Jodhpur)

अवैध ढाबों से ही चल रहा ड्राइवरों का काम : गुजरात से सूरतगढ़ जा रहे ट्रक चालक वेदप्रकाश ने बताया कि वो दो साल से जब एक्सप्रेस-वे शुरू हुआ, तब से चल रहे हैं. यहां सिर्फ अब पेट्रोल पंप खुले हैं. सर्विस एरिया डेवलप नहीं हुआ है. एक्सप्रेस-वे के किनारे बने ढाबों से ही ड्राइवर का काम चल रहा है. पार्किंग एरिया में जो होटल हैं, वहां 2 से 3 गुना रुपए वसूले जाते हैं. आज यह सभी ढाबे बंद हैं.

Dhabas Closed Along the Expressway
एक्सप्रेस-वे के किनारे बंद ढाबे (ETV Bharat Jodhpur)

सांसद बेनीवाल ने उठाया सवाल : जोधपुर संभाग के फलोदी जिले में मतोड़ा के निकट हुए भीषण सड़क हादसे के बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने भारतमाला सड़क पर संचालित अवैध ढाबों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों व स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े किया और कहा कि अत्यंत महत्वपूर्ण सड़क जिस पर सरकार द्वारा एनएचएआई की पेट्रोलिंग भी होती है. ऐसे में यह स्पष्ट है कि अधिकारियों के संज्ञान में होने के बावजूद अवैध ढाबों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और आज अवैध ढाबे पर रुके ट्रेलर की वजह से हुए हादसे में एक दर्जन से अधिक लोग काल कवलित हो गए.

Dhaba Closed Along the Expressway
अवैध ढाबे हटाने के निर्देश (ETV Bharat Jodhpur)

एनएचआई ने दिए पत्र, नहीं हुई कार्रवाई : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एनएचएआई और परिवहन विभाग 1 साल में 5 बार पत्र भेज चुके हैं. इसके बाद भी फलोदी जिला प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई नहीं की. सोमवार को जिला प्रशासन ने बैठक बुलाकर अधिकारियों को निर्देश दिए हैं.

