जोधपुर में फिल्मी स्टाइल में 50 लाख की लूट, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने स्कूटर सवार को मारी टक्कर, नकदी से भरा बैग लेकर फरार
पुलिस ने सफेद स्कॉर्पियो का सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया है, जांच में सामने आया है कि स्कॉर्पियो पर लगी नंबर प्लेट भी नकली थी
Published : November 22, 2026 at 9:52 AM IST
जोधपुर: एक स्कूटर पर सवार व्यक्ति को स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने पहले टक्कर मारी, फिर बदमाश उसके पास से 50 लाख रुपए की नकदी भरा बैग लूटकर फरार हो गए. घटना में स्कूटर पर सवार व्यक्ति घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया. सूचना पर पुलिस ने तुरंत क्षेत्र में नाकेबंदी करवाई और टीमें बनाकर स्कॉर्पियो की पड़ताल शुरू कर दी. मामला हाउसिंग बोर्ड थाना इलाके में एनसीबी ऑफिस के पास शनिवार शाम को हुआ.घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कम होने से पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन पुलिस ने सफेद स्कॉर्पियो का सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया. स्कॉर्पियो पर जो नंबर प्लेट लगी थी, उसकी पड़ताल करने पर पता चला कि वह भी नकली है. पुलिस की टीमें पड़ताल में जुटी हैं. देर रात तक लुटेरों का पता नहीं चला है.
अनाज मंडी के कर्मचारी से 50 लाख रुपए की लूट: थाना अधिकारी गोविंद व्यास ने बताया कि उन्हें शाम को सूचना मिली थी कि स्कूटर सवार अनाज मंडी में काम करने वाले बाबूलाल शर्मा के साथ लूट की वारदात हुई है. पुलिस को अस्पताल जाने पर पता चला कि उन्होंने आज ही बैंक से 50 लाख रुपए निकाले थे. इसके बाद स्कूटर पर बैठकर जा रहे थे. इस दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ऑफिस के पास तेज स्पीड से आई स्कॉर्पियो ने टक्कर मारी. गिरने के बाद बदमाश नीचे उतरे और बैग छीनने के लिए पहले मारपीट की और उसके बाद बैग लेकर फरार हो गए.
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सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हो रही पड़ताल: थाना अधिकारी गोविंद व्यास ने बताया कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास हुई इस घटना के थोड़ा आगे पुलिस को सीसीटीवी फुटेज बरामद हुए. उसके बाद चार टीमों का गठन किया गया है, जो इस घटना की पड़ताल कर रही हैं और बदमाशों को ढूंढने का प्रयास भी कर रही हैं. पुलिस को स्कॉर्पियो का सीसीटीवी फुटेज मिल गया है.
बैंक से निकलते ही बदमाशों ने किया पीछा: पुलिस का मानना है कि इस घटना को अंजाम देने के लिए बदमाशों ने पहले पीड़ित व्यक्ति की रेकी की होगी. जिसके आधार पर उन्हें पता चला होगा कि वह रुपए लेकर बैंक से निकला है और अपने घर जा रहा है. इस दौरान ही बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है.
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