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जोधपुर में फिल्मी स्टाइल में 50 लाख की लूट, स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने स्कूटर सवार को मारी टक्कर, नकदी से भरा बैग लेकर फरार

स्कॉर्पियो पर लगी थी नकली नंबर प्लेट ( ETV Bharat Jodhpur )

जोधपुर: एक स्कूटर पर सवार व्यक्ति को स्कॉर्पियो में सवार बदमाशों ने पहले टक्कर मारी, फिर बदमाश उसके पास से 50 लाख रुपए की नकदी भरा बैग लूटकर फरार हो गए. घटना में स्कूटर पर सवार व्यक्ति घायल हो गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया. सूचना पर पुलिस ने तुरंत क्षेत्र में नाकेबंदी करवाई और टीमें बनाकर स्कॉर्पियो की पड़ताल शुरू कर दी. मामला हाउसिंग बोर्ड थाना इलाके में एनसीबी ऑफिस के पास शनिवार शाम को हुआ.घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी कम होने से पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन पुलिस ने सफेद स्कॉर्पियो का सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया. स्कॉर्पियो पर जो नंबर प्लेट लगी थी, उसकी पड़ताल करने पर पता चला कि वह भी नकली है. पुलिस की टीमें पड़ताल में जुटी हैं. देर रात तक लुटेरों का पता नहीं चला है.