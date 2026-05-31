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हांसी में जॉकी शोरूम मैनेजर की हत्या, गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद की आशंका, सीसीटीवी में कैद वारदात

हांसी: दिल्ली-सिरसा हाईवे के पास मार्केट में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जॉकी शोरूम के मैनेजर की अज्ञात युवकों ने चाकू मारकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान हिसार निवासी सूरज जैन के रूप में हुई है. हत्या के पीछे प्रेम संबंधों का विवाद बताया जा रहा है. इस घटना के बाद एनएच-10 मार्केट और आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल है. हत्या का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया. हालांकि पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है.

हांसी में व्यापारी की हत्या: आपको बता दें कि देर रात सूरज जैन एनएच-10 मार्केट स्थित जॉकी शोरूम पर मौजूद थे. इसी दौरान कार में सवार होकर कुछ युवक वहां पहुंचे. वीडियो में दिख रहे युवकों ने सूरज जैन पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. आसपास मौजूद लोगों और शोरूम कर्मचारियों ने घायल सूरज जैन को तुरंत हांसी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

हांसी में जॉकी शोरूम मैनेजर की हत्या, गर्लफ्रेंड को लेकर विवाद की आशंका (ETV Bharat)

सीसीटीवी में कैद वारदात: हांसी में जॉकी शोरूम मैनेजर सूरज जैन की हत्या के पीछे प्रारंभिक जांच में प्रेम संबंधों से जुड़े विवाद का एंगल भी सामने आ रहा है. बताया जा रहा है कि सूरज जैन की गर्लफ्रेंड का पहले किसी अन्य युवक के साथ संबंध रहा था. पुलिस उस युवक पर शक के आधार पर अब इस पहलू की भी गहनता से जांच कर रही है.