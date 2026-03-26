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पशुपालन विभाग में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से ली नौकरी, SOG ने 44 लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR

बूंदी/कोटा: सरकारी नौकरी में फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आने के बाद बूंदी जिले का पशुपालन विभाग सुर्खियों में आ गया है. एसओजी की जांच में खुलासा हुआ कि विभाग में कार्यरत तीन डॉक्टरों ने कथित रूप से फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हासिल की. इस गंभीर मामले में एसओजी ने तीनों आरोपियों समेत कुल 44 व्यक्तियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज की है, जिससे पूरे विभाग में हड़कंप मच गया है.

एसओजी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भवानी शंकर मीणा ने बताया कि 24 मार्च को 44 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है. यह फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट वाला मामला है. एसओजी की हेल्पलाइन और डाक के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के आधार पर जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान सवाई मानसिक चिकित्सालय से मेडिकल बोर्ड गठित कर दिव्यांगता सर्टिफिकेटों का सत्यापन करवाया गया, जिसमें 44 अभ्यर्थियों के सर्टिफिकेट में अनियमितताएं पाई गईं. उच्च अधिकारियों के निर्देश पर इन सभी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

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फर्जी प्रमाण पत्र से आरक्षण का लाभ: एसओजी के मुताबिक दर्ज एफआईआर में बूंदी पशुपालन विभाग में कार्यरत डॉ. रामलाल मीना, डॉ. प्रकाश कुमार वर्मा और डॉ. शंकरलाल मीना का नाम भी शामिल है. एसओजी मुख्यालय को कुल 27 शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिनमें फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाने का आरोप था. प्रारंभिक जांच में 44 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए, जिन पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए सरकारी नौकरी हासिल करने का संदेह था. गहन जांच के बाद कई मामलों में आरोप सही पाए गए. इन तीनों डॉक्टरों पर आरोप है कि उन्होंने श्रवण बाधित, लोकोमोटर डिसएबिलिटी और दृष्टिबाधित श्रेणियों के फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर दिव्यांग आरक्षण का लाभ उठाया और सरकारी सेवा में प्रवेश पाया.

SOG दर्ज किया मामला: एसओजी ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 467 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (फर्जी दस्तावेज का उपयोग) और 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत मामला दर्ज किया है. इस पूरे मामले में इरफान नामक युवक का भी नाम सामने आया है, जिस पर फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र तैयार करने में भूमिका निभाने का आरोप है. एसओजी ने उसे भी आरोपी बनाया है और उसकी तलाश शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि यह नेटवर्क केवल बूंदी जिले तक सीमित नहीं है, बल्कि अन्य जिलों या स्थानों के लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं. जांच अभी जारी है और आगे और खुलासे होने की संभावना है.