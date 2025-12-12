गुड न्यूज: शिमला में 11 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और कब होगा इंटरव्यू
शिमला में 11 पदों पर भर्ती निकली है. इच्छुक उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 12, 2025 at 6:35 PM IST
शिमला: प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का अच्छा मौका आया है. मिनचीज़ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (शिमला) के लिए प्रोडक्शन इंचार्ज और सेल्स एग्जीक्यूटिव के कुल 11 पदों पर भर्ती निकली है. इसके लिए 17 दिसंबर 2025 कैंपस इंटरव्यू होगा, जो क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला में आयोजित किया जाएगा.
प्रोडक्शन इंचार्ज- योग्यता और शर्तें
प्रोडक्शन इंचार्ज के पदों के लिए उम्मीदवार का बीएससी फूड टेक्नोलॉजी या बी.टेक फूड टेक्नोलॉजी पास होना जरूरी है. आयु सीमा 18 से 45 वर्ष रखी गई है. इस पद पर पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं.
सेल्स एग्जीक्यूटिव- कौन कर सकता है आवेदन
सेल्स एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है. आयु सीमा 50 वर्ष से कम निर्धारित की गई है. इस पद पर केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे.
इंटरव्यू कहां और कब होगा
योग्य उम्मीदवार अपने जरूरी दस्तावेज और रिज्यूमे के साथ 17 दिसंबर 2025, सुबह 11 बजे क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला पहुंचें. मौके पर दस्तावेजों की जांच और इंटरव्यू की प्रक्रिया होगी.
ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य
क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराईक ने बताया, 'उम्मीदवार का नाम रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना जरूरी है. जिनका नाम दर्ज नहीं है, वे eemis.hp.nic.in पर जाकर घर बैठे पंजीकरण कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए 98162-10012 और 98165-11999 पर संपर्क किया जा सकता है'.
