गुड न्यूज: शिमला में 11 पदों पर निकली भर्ती, जानें योग्यता और कब होगा इंटरव्यू

शिमला में 11 पदों पर भर्ती निकली है ( Concept Image )

शिमला: प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का अच्छा मौका आया है. मिनचीज़ फूड्स प्राइवेट लिमिटेड (शिमला) के लिए प्रोडक्शन इंचार्ज और सेल्स एग्जीक्यूटिव के कुल 11 पदों पर भर्ती निकली है. इसके लिए 17 दिसंबर 2025 कैंपस इंटरव्यू होगा, जो क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय शिमला में आयोजित किया जाएगा.

प्रोडक्शन इंचार्ज- योग्यता और शर्तें

प्रोडक्शन इंचार्ज के पदों के लिए उम्मीदवार का बीएससी फूड टेक्नोलॉजी या बी.टेक फूड टेक्नोलॉजी पास होना जरूरी है. आयु सीमा 18 से 45 वर्ष रखी गई है. इस पद पर पुरुष और महिलाएं दोनों आवेदन कर सकते हैं.

सेल्स एग्जीक्यूटिव- कौन कर सकता है आवेदन

सेल्स एग्जीक्यूटिव के पदों के लिए उम्मीदवार का 12वीं पास होना अनिवार्य है. आयु सीमा 50 वर्ष से कम निर्धारित की गई है. इस पद पर केवल पुरुष उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे.