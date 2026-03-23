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पीएम श्री स्कूल में टीचर बनने का मौका, सिर्फ इंटरव्यू पास करके पाएं मोटी सैलरी, जानिए कहां करना होगा आवेदन

बिना लिखित परीक्षा के टीचर बनने का मौका ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले में शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए कलेक्टर आदिवासी विकास कार्यालय ने अहम सूचना जारी की है. पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. यह भर्ती राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति यानी NESTS के तहत की जा रही है.

कब होगा इंटरव्यू ?

पीएम श्री स्कूल के लिए 2 अप्रैल 2026, गुरुवार को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. इंटरव्यू सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जनपद पंचायत आयुक्त सभागार, मनेंद्रगढ़ में होगा, जहां अभ्यर्थी सीधे पहुंचकर साक्षात्कार दे सकते हैं.

कितने पदों पर होगी भर्ती ?

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 16 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें पीजीटी स्तर के विषय जैसे जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, वाणिज्य और कंप्यूटर साइंस सहित कई विषय शामिल हैं. चयनित उम्मीदवारों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ाने का मौका मिलेगा. इस भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तय की गई है.

कितनी मिलेगी सैलरी

मानदेय की बात करें तो NESTS के नियमानुसार योग्य पीजीटी अभ्यर्थियों को 35 हजार रुपये और टीजीटी को 33 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. वहीं, अर्हता पूरी न करने वाले उम्मीदवारों को भी निर्धारित कम मानदेय पर अवसर दिया जाएगा. बिना निर्धारित अर्हता वाले अभ्यर्थियों को पीजीटी के लिए 31000 रुपये और टीजीटी के लिए 29000 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा