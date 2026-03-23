पीएम श्री स्कूल में टीचर बनने का मौका, सिर्फ इंटरव्यू पास करके पाएं मोटी सैलरी, जानिए कहां करना होगा आवेदन
एमसीबी जिले के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. पीएम श्री स्कूल में सीधा इंटरव्यू पास करके जॉब करने का मौका है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 23, 2026 at 5:38 PM IST
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी जिले में शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए कलेक्टर आदिवासी विकास कार्यालय ने अहम सूचना जारी की है. पीएम श्री एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में सत्र 2026-27 के लिए अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी. यह भर्ती राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति यानी NESTS के तहत की जा रही है.
कब होगा इंटरव्यू ?
पीएम श्री स्कूल के लिए 2 अप्रैल 2026, गुरुवार को वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा. इंटरव्यू सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक जनपद पंचायत आयुक्त सभागार, मनेंद्रगढ़ में होगा, जहां अभ्यर्थी सीधे पहुंचकर साक्षात्कार दे सकते हैं.
कितने पदों पर होगी भर्ती ?
इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 16 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें पीजीटी स्तर के विषय जैसे जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, अंग्रेजी, वाणिज्य और कंप्यूटर साइंस सहित कई विषय शामिल हैं. चयनित उम्मीदवारों को कक्षा 6वीं से 12वीं तक पढ़ाने का मौका मिलेगा. इस भर्ती के लिए आयु सीमा 21 से 35 वर्ष तय की गई है.
कितनी मिलेगी सैलरी
मानदेय की बात करें तो NESTS के नियमानुसार योग्य पीजीटी अभ्यर्थियों को 35 हजार रुपये और टीजीटी को 33 हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे. वहीं, अर्हता पूरी न करने वाले उम्मीदवारों को भी निर्धारित कम मानदेय पर अवसर दिया जाएगा. बिना निर्धारित अर्हता वाले अभ्यर्थियों को पीजीटी के लिए 31000 रुपये और टीजीटी के लिए 29000 रुपये प्रतिमाह मानदेय प्रदान किया जाएगा
अभ्यर्थी अपने साथ क्या लाएं
इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल और स्वप्रमाणित प्रतियां लेकर निर्धारित समय और स्थान पर पहुंचना होगा. ध्यान रहे, किसी अन्य माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.यदि आप भी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो यह मौका बिल्कुल न गंवाएं और समय पर पहुंचकर इंटरव्यू में हिस्सा जरुर लें.
विभाग ने ये भी स्पष्ट किया गया है कि चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होगी और निर्धारित अवधि के बाद स्वतः समाप्त हो जाएगी.इच्छुक अभ्यर्थी विस्तृत जानकारी के लिए जिले की आधिकारिक वेबसाइट https://manendragarh-chirmiri-bharatpur.cg.gov.in और www.emrspoddih.org.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
दिल्ली में फिर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन, बालोद की टीचर एनुका ने लोक नृत्य में जीता पहला स्थान
रिटायर्ड फौजी ने युवक पर चलाई गोली, घर पर कर रहे थे पथराव, युवक गंभीर आरोपी अरेस्ट
स्कूल ना जाकर दोस्तों के साथ पतंग उड़ाने निकला, पड़ोसी के छत से गिरकर 7 साल के बच्चे की मौत