नौकरी की खबर, 9 फरवरी से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला, रोजगार के खुलेंगे रास्ते

छत्तीसगढ़ में बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है. बलौदाबाजार में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया है.

Balodabazar Employment Office
बलौदाबाजार रोजगार कार्यालय (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 7, 2026 at 1:38 PM IST

5 Min Read
बलौदाबाजार: आज के दौर में बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है. पढ़ लिखकर युवा नौकरी पाने के लिए तैयारी करते हैं. इस बीच छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया गया है. 9 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला आयोजित किया गया है. यह मेला सकरी के आईटीआई में 9 फरवरी सुबह 10 बजे से शुरू होगा.

युवाओं को तकनीकी ट्रेनिंग मुहैया कराना मकसद

इस मेले का आयोजन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग एक्ट 1961 के तहत किया गया है. जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्योगों से जोड़कर उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देना है. जिससे इस ट्रेनिंग की बदौलत वे रोजगार के लिए तैयार हो सके. इस ट्रेनिंग के जरिए युवाओं को तकनीकी ज्ञान हासिल होगा. सबसे ज्यादा फायदा आईटीआई पास युवक युवतियों को होगा.

अप्रेंटिसशीप से मिलेगा व्यावहारिक अनुभव

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को अप्रेंटिसशिप के माध्यम से उद्योगों में काम करने का वास्तविक अनुभव दिलाना है. केवल डिग्री या प्रमाण पत्र ही नहीं, बल्कि हाथों-हाथ काम सीखने का अवसर आज के प्रतिस्पर्धी दौर में बेहद जरूरी हो गया है. अप्रेंटिसशिप के जरिए ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को उद्योगों की कार्यशैली, मशीनों के संचालन, समय प्रबंधन और टीमवर्क जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का मौका मिलेगा. जिससे वे भविष्य में बेहतर रोजगार हासिल कर सकेंगे .

सरकारी और प्राइवेट संस्था में मिल सकेगी नौकरी

मेले में विभिन्न शासकीय और निजी प्रतिष्ठानों को आमंत्रित किया गया है, जो अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट के लिए युवाओं का चयन करेंगे. अलग-अलग सेक्टर से जुड़ी कंपनियां अपने-अपने मानकों के अनुसार योग्य प्रशिक्षणार्थियों का चयन करेंगी. इससे युवाओं को एक ही मंच पर कई प्रतिष्ठानों से सीधे जुड़ने का मौका मिलेगा. आमतौर पर नौकरी या प्रशिक्षण के लिए युवक युवतियों को अलग-अलग जगहों पर भटकना पड़ता है, लेकिन इस मेले से युवाओं को नौकरी के लिए लक्ष्य निर्धारित करने में मदद मिल सकेगी.

जानिए किन युवाओं को मिलेगा लाभ ?

इस मेले में शासकीय एवं निजी आईटीआई से पास युवा हिस्सा ले सकते हैं. इलेक्ट्रिशियन, फिटर, वेल्डर, मैकेनिक, कोपा, ड्राफ्ट्समैन, टर्नर सहित विभिन्न ट्रेड के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं. इस मेले में भाग लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों को अपने सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बायोडाटा, पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज साथ लाने होंगे. उसके बाद उनका चयन किया जाएगा.

बेरोजगार युवाओं को नौकरी के क्षेत्र में मिलेगी मदद

इस अप्रेंटिसशिप के जरिए बेरोजगार युवाओं को नौकरी पाने में मदद मिल सकेगी. आज के समय में बेरोजगारी युवाओं की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है. ऐसे में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला जैसी पहल युवाओं के लिए नई उम्मीद लेकर आई है. यह मेला न केवल रोजगार की संभावनाएं बढ़ाएगा, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की दिशा में भी प्रेरित करेगा. इसके अलावा युवाओं को अप्रेंटिसशिप के दौरान मिलने वाली स्टाइपेंड से काफी मदद मिल सकेगी.

अप्रेंटिसशिप मेला युवाओं के लिए अहम

बलौदाबाजार में लगने वाला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला उद्योगों और ट्रेंड युवाओं के बीच एक पुल का काम करेगा. इस ट्रेनिंग के जरिए उद्योगों को जहां प्रशिक्षित और इच्छुक युवा मिलते हैं, वहीं युवाओं को उद्योगों की वास्तविक जरूरतों को समझने का अवसर मिलता है. इससे स्किल गैप को कम करने में भी मदद मिलती है. अक्सर देखा गया है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद भी युवाओं को नौकरी मिलने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनके पास व्यावहारिक अनुभव नहीं होता. अप्रेंटिसशिप इस कमी को दूर करने का बड़ा माध्यम है.

अप्रेंटिसशिप मेले को लेकर युवाओं में उत्साह

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशीप मेले को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है.आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके कई युवाओं का कहना है कि ऐसे मेलों से उन्हें सही दिशा मिलती है. एक ही स्थान पर कई कंपनियों से मिलने और अपनी योग्यता दिखाने का मौका मिलना उनके लिए बड़ी राहत है. युवाओं को उम्मीद है कि इस मेले के माध्यम से उन्हें न केवल प्रशिक्षण बल्कि भविष्य के लिए स्थायी रोजगार का रास्ता भी मिल सकता है.

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन और रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग ने जिले के सभी पात्र प्रशिक्षणार्थियों से अपील की है कि वे इस मेले में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और अवसर का पूरा लाभ उठाएं. समय पर पहुंचना, सभी दस्तावेज साथ लाना और अनुशासन बनाए रखना जरूरी बताया गया है. अधिकारियों का कहना है कि यह मेला युवाओं के करियर को नई दिशा देने का एक महत्वपूर्ण मंच है, इसलिए कोई भी युवा इस मौके को न गंवाए.

आत्मनिर्भर भारत की मुहिम को मिलेगी मजबूती

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप मेला आत्मनिर्भर भारत के मिशन को मजबूती प्रदान करेगी. इसके जरिए युवाओं के हाथों में कौशल होगा और वे हुनरमंद होंगे. इस ट्रेनिंग से युवा प्रशिक्षित होकर रोजगार से जुड़ेंगे और देश की आर्थिक सामाजिक प्रगति में भागीदार बन सकेंगे. कौशल विकास के जरिए युवाओं को मजबूती प्रदान होगी और वो रोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़ सकेंगे.

