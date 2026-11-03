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CM योगी का ऐलान: UP में अग्निवीरों को बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी; हर विभाग में 20% भर्ती

गोंडा पहुंचे सीएम योगी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

गोंडा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा की जनसभा में अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जो भी अग्निवीर 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद वापस आएंगे, उन्हें प्रदेश के विभिन्न विभागों में बिना परीक्षा सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी दी जाएगी.

मुख्यमंत्री ने साफ किया कि प्रदेश के हर विभाग चाहे वह पुलिस विभाग हो, पीएसी हो, वन विभाग हो, होमगार्ड हो या कोई भी विभाग हो, हर जगह अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देकर भर्ती किया जाएगा. यह भर्तियां बिना परीक्षा होंगी.