CM योगी का ऐलान: UP में अग्निवीरों को बिना परीक्षा मिलेगी नौकरी; हर विभाग में 20% भर्ती
कहा कि अग्निवीर 4 साल की सेवा देकर जब वापस आएंगे, तो उन्हें प्रदेश सरकार सम्मान के साथ नौकरी देगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 7:30 AM IST
गोंडा: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोंडा की जनसभा में अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि जो भी अग्निवीर 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद वापस आएंगे, उन्हें प्रदेश के विभिन्न विभागों में बिना परीक्षा सीधी भर्ती के माध्यम से नौकरी दी जाएगी.
मुख्यमंत्री ने साफ किया कि प्रदेश के हर विभाग चाहे वह पुलिस विभाग हो, पीएसी हो, वन विभाग हो, होमगार्ड हो या कोई भी विभाग हो, हर जगह अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण देकर भर्ती किया जाएगा. यह भर्तियां बिना परीक्षा होंगी.
उन्होंने कहा कि अग्निवीर सेना की ट्रेनिंग लेकर 4 साल की सेवा देकर जब वापस आएंगे, तो उन्हें प्रदेश सरकार सम्मान के साथ नौकरी देगी. भारत की सुरक्षा के लिए जिन्होंने अपने को लगाया है, जब वह वापस आएगा तो सम्मान के साथ यूपी सरकार की नौकरी प्राप्त करेगा.
कई परियोजनाओं का लोकार्पण: सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को गोंडा के मनकापुर और गौरा विधानसभा क्षेत्रों की जनता को दीपावली के पहले बड़ी सौगात दी.
सीएम योगी गोंडा जिले के तेजपुर पहुंचे जहां उन्होंने लगभग 5 अरब 20 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. वहीं कार्यक्रम में कई योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए.
दिव्यांगजनों को ट्राई साइकिल भी बांटे. इस दौरान मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश के लिए शाप बताते हुए कहा कि सपा जब भी आई उसने तबाही मचाई. इस दौरान केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह भी मौजूद रहे.
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