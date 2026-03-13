ETV Bharat / state

सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, आंगनबाड़ी समेत आईटीआई में निकली वैकेंसी

आवेदन विभागीय वेबसाइट https://aww.e-bharti.in/ के माध्यम से किया जा सकता है. इस पद के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन करने के लिए पात्र होंगी. भर्ती से संबंधित पात्रता, शर्तों एवं अन्य विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट एवं परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना दरिमा अम्बिकापुर-2 के कार्यालय में देखी जा सकती है.इसके अलावा

एकीकृत बाल विकास परियोजना दरिमा अम्बिकापुर-2 के परियोजना अधिकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत पोड़ीकला के आंगनबाड़ी केंद्र पोड़ीकला-02 में आंगनबाड़ी सहायिका के लिए खाली 1 रिक्त पद पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए इच्छुक एवं पात्र महिला अभ्यर्थियों से 27 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन मंगवाएं गए हैं.

रायपुर : छत्तीसगढ़ के अलग-जिलों में जॉब के लिए वैकेंसी निकली है.इसके लिए आवेदन जमा करने की तारीख और योग्यता संबंधी जानकारी नीचे दी जा रही है.

जनपद पंचायत अम्बिकापुर के सूचना पटल पर भी भर्ती से संबंधित जानकारी दी गई है.

आंगनबाड़ी सहायिका सहित 30 पदों के लिए दावा-आपत्ति

कोरिया जिला के एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना बैकुण्ठपुर द्वारा जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका, पालना कार्यकर्ता एवं पालना सहायिका के पदों के लिए प्राप्त आवेदनों पर दावा-आपत्ति आमंत्रित किए गए हैं.

दावा आपत्ति के लिए अंतिम तारीख

जिले के 27 आंगनबाड़ी केंद्रों में सहायिका के पद, नगर पालिका बैकुण्ठपुर के भट्टीपारा वार्ड क्रमांक 02 में 01 पालना कार्यकर्ता, छिन्दडांड और नगर पालिका शिवपुर-चरचा के ट्रिपलरदफाई में 01-01 पालना सहायिका के पद शामिल हैं. इन पदों के संबंध में इच्छुक व्यक्ति 24 मार्च 2026 तक कार्यालयीन दिवस एवं समय में अपनी दावा-आपत्ति परियोजना कार्यालय, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर में जमा कर सकते हैं.निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त दावा-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा.अधिक जानकारी के लिए परियोजना कार्यालय, जनपद पंचायत बैकुण्ठपुर एवं संबंधित ग्राम पंचायतों के सूचना पटल का अवलोकन किया जा सकता है

आईटीआई कुरूद में प्रशिक्षक के लिए आवेदन

धमतरी के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) कुरूद में मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत संचालित लाइट व्हीकल ड्राइवर प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षक की आवश्यकता है. संस्था के प्राचार्य ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 27 मार्च 2026 तक अपना बायोडाटा सहित आवेदन आईटीआई कुरूद में जमा कर सकते हैं.

आवेदकों के लिए क्या है योग्यता ?

आवेदकों की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए.इसके साथ ही मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है.आवेदक के पास ड्राइवर कम मैकेनिक अथवा मैकेनिक मोटर व्हीकल कोर्स में आईटीआई प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग अथवा समकक्ष संकाय में डिग्री होना आवश्यक है. साथ ही लाइट मोटर वाहन का वैध ड्राइविंग लाइसेंस भी अनिवार्य होगा.