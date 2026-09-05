हरियाणा में सफाई कर्मियों की बल्ले-बल्ले, पालिका रोल पर कार्यरत कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला
हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला लिया है.
Published : September 5, 2026 at 10:54 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने सफाई कर्मियों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉईज़ (सर्विस की सुनिश्चितता) एक्ट, 2024 के दायरे में लाने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से सफाई कर्मियों की सेवा 60 वर्ष की आयु तक सुरक्षित होगी और उन्हें अधिनियम के प्रावधानों के तहत नियमित कर्मचारियों के लगभग समान कई लाभ प्राप्त होंगे.
2000 रुपए मिलेगा जोखिम भत्ता : मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश के मुताबिक सरकार ने इन कर्मचारियों के हित में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 2,000 रुपये प्रति माह जोखिम भत्ता देने का भी निर्णय लिया है. इसके अतिरिक्त, अधिनियम, 2024 के तहत पात्रता के अनुसार मिलने वाली राशि के अलावा 15 प्रतिशत अधिक राशि भी देने का निर्णय लिया गया है.
13,093 पालिका रोल के सफाई कर्मचारी : उल्लेखनीय है कि वर्तमान में प्रदेश के नगर निकायों में 13,093 पालिका रोल के सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं. इन कर्मचारियों को वर्तमान में 20,590 प्रति माह की राशि दी जा रही है, जिसमें 19,000 रुपये वेतन और 1,590 रुपये भत्ते शामिल हैं.
कई लाभ मिलेंगे : हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉईज़ (सर्विस की सुनिश्चितता) एक्ट, 2024 के दायरे में आने के बाद सफाई कर्मचारियों को वार्षिक महंगाई भत्ता, डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी, मातृत्व अवकाश तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड (HKRNL) के अंतर्गत एक्स-ग्रेशिया वित्तीय सहायता एवं एक्स-ग्रेशिया नियुक्ति जैसे विभिन्न लाभ भी प्राप्त होंगे.
सफाई कर्मचारियों की मासिक देय राशि 25,560 रुपये : इस निर्णय के मुताबिक,पालिका रोल पर 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत सफाई कर्मचारियों की मासिक देय राशि 25,560 रुपये हो जाएगी. इसमें 21,970 रुपये वेतन, 2,000 रुपये जोखिम भत्ता तथा 1,590 रुपये अन्य भत्ते शामिल हैं.
शहरों को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका : सफाई कर्मचारी शहरों को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके कल्याण तथा सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है. जॉब सिक्योरिटी और अतिरिक्त वित्तीय लाभ का यह निर्णय उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
सफाई कर्मियों के हित में हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का सैद्धांतिक निर्णय; 60 वर्ष तक सेवा सुरक्षा, वेतन ₹20,590 से बढ़कर ₹25,560 तक होगा।— DPR Haryana (@DiprHaryana) September 5, 2026
“पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मचारियों को हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल… pic.twitter.com/692XskfgjQ
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