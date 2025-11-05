ETV Bharat / state

हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा के लिए पोर्टल तैयार, ट्रायल के बाद सभी बोर्ड-निगमों में होगा लागू, 1.20 लाख कर्मचारियों को फायदा

Job Security Portal: हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा के लिए पोर्टल तैयार किया है. इससे सूबे के 1.20 लाख कर्मचारियों को फायदा.

Job Security Portal
Job Security Portal (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 5, 2025 at 11:24 AM IST

पंचकूला: हरियाणा के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी अब जल्द ही अपनी नौकरियों की सुरक्षा हासिल कर सकेंगे. इसके लिए राज्य के मानव संसाधन द्वारा पोर्टल तैयार कर लिया गया है. जिस पर कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, लेकिन इससे पहले पोर्टल ट्रायल लिया जाना है और ट्रायल सफल रहने पर इसे सभी विभागों, बोर्ड और निगमों के लिए खोल दिया जाएगा.

अगले सप्ताह ट्रायल शुरू होगा: राज्य के कच्चे कर्मचारियों के लिए इस पोर्टल का ट्रायल/शुरुआत अगले सप्ताह शुरू किया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से बीते सप्ताह बैठक कर चर्चा भी की और पोर्टल जल्द शुरू करने के निर्देश दिए. गौरतलब है कि राज्य में भाजपा सरकार के समय से ही सरकारी विभागों में अस्थाई कर्मचारियों की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से की जाती है. प्रदेश सरकार ने एचकेआरएन के माध्यम से नौकरी लगे और पांच वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की बात कही थी.

Temporary Employees In Haryana
हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा के लिए पोर्टल तैयार (Haryana Government)

लोकसभा चुनाव में हार के बाद जॉब सिक्योरिटी की घोषणा: वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को हरियाणा की दस सीटों में से पांच सीटों पर हार देखनी पड़ी थी. सत्ता में होने पर भी इस हार की समीक्षा की तो कर्मचारियों के नौकरी सुरक्षा को लेकर नाराज होने का पता चला. ऐसे में मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव से पूर्व हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्ड और निगमों में कार्यरत 1.20 लाख कच्चे/अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की घोषणा की. लेकिन लंबे समय से यह घोषणा फिलहाल तक वास्तविक रूप नहीं के सकी है.

अध्यादेश को मंजूरी भी मिली: मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद कैबिनेट मीटिंग में इस संबंधी अध्यादेश को मंजूरी तक दी जा चुकी है. फिर 15 अगस्त 2024 को अध्यादेश अधिसूचित किया गया लेकिन ये अध्यादेश अब तक पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया है. इसके बाद हरियाणा विधानसभा चुनावों में भाजपा को लगातार तीसरी बार बड़ी जीत मिली और 17 अक्टूबर 2024 को नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली.

विधेयक लाने पर भी लागू नहीं: नायब सिंह सैनी की सरकार ने अपना 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने से पहले विधानसभा में विधेयक पारित कर अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित किया. राज्यपाल की मंजूरी के बाद स्थायी कानून अधिसूचित तक कर दिया गया. बावजूद इसके यह अब तक लागू होने के इंतजार में है. सरकारी उच्च पदस्थ अधिकारियों द्वारा नौकरी सुरक्षा नहीं दिए जाने पर राज्य सरकार ने एक साल बाद सर्विस सिक्योरिटी एक्ट के तहत नियम नोटिफाई किए.

नियमों के तहत एक्ट के अस्पष्ट बिंदुओं को स्पष्ट किया गया, जैसे- आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट एक का जिक्र नहीं होने से अधिकांश अधिकारियों ने उन अस्थायी कर्मचारियों को सर्विस सिक्योरिटी नहीं दी, जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट एक के तहत लगे थे और एचकेआरएनएल में पोर्ट नहीं हुए थे. पोर्ट होने वालों में से भी अधिकांश को नौकरी सुरक्षा नहीं दी गई.

