हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा के लिए पोर्टल तैयार, ट्रायल के बाद सभी बोर्ड-निगमों में होगा लागू, 1.20 लाख कर्मचारियों को फायदा

Job Security Portal ( Etv Bharat )

पंचकूला: हरियाणा के 1.20 लाख कच्चे कर्मचारी अब जल्द ही अपनी नौकरियों की सुरक्षा हासिल कर सकेंगे. इसके लिए राज्य के मानव संसाधन द्वारा पोर्टल तैयार कर लिया गया है. जिस पर कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, लेकिन इससे पहले पोर्टल ट्रायल लिया जाना है और ट्रायल सफल रहने पर इसे सभी विभागों, बोर्ड और निगमों के लिए खोल दिया जाएगा. अगले सप्ताह ट्रायल शुरू होगा: राज्य के कच्चे कर्मचारियों के लिए इस पोर्टल का ट्रायल/शुरुआत अगले सप्ताह शुरू किया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर से बीते सप्ताह बैठक कर चर्चा भी की और पोर्टल जल्द शुरू करने के निर्देश दिए. गौरतलब है कि राज्य में भाजपा सरकार के समय से ही सरकारी विभागों में अस्थाई कर्मचारियों की भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से की जाती है. प्रदेश सरकार ने एचकेआरएन के माध्यम से नौकरी लगे और पांच वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की बात कही थी. हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षा के लिए पोर्टल तैयार (Haryana Government) लोकसभा चुनाव में हार के बाद जॉब सिक्योरिटी की घोषणा: वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सरकार को हरियाणा की दस सीटों में से पांच सीटों पर हार देखनी पड़ी थी. सत्ता में होने पर भी इस हार की समीक्षा की तो कर्मचारियों के नौकरी सुरक्षा को लेकर नाराज होने का पता चला. ऐसे में मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव से पूर्व हरियाणा सरकार के विभागों, बोर्ड और निगमों में कार्यरत 1.20 लाख कच्चे/अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने की घोषणा की. लेकिन लंबे समय से यह घोषणा फिलहाल तक वास्तविक रूप नहीं के सकी है.