बीएसपी में नौकरी का झांसा, लाखों रुपए की ठगी, पुलिस गिरफ्त में आरोपी
बीएसपी में नौकरी का झांसा देकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 12, 2026 at 1:22 PM IST
दुर्ग : बीएसपी यानी भिलाई इस्पात संयंत्र में लोको पायलट के पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को उतई थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.आरोपी ने फर्जी तरीके से खुद को नौकरी लगवाने में सक्षम बताकर कई युवाओं को अपना शिकार बनाया था.
आरोपी ने कैसे की ठगी ?
एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पीड़ित दीपक कुमार देवदास ने थाना उतई में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.उसने बताया कि आरोपी चंद्रप्रकाश साहू ने प्रार्थी समेत करीब 15 युवाओं से बीएसपी में नौकरी लगाने की बात कही थी.चंद्रप्रकाश ने लोगों को लोको पायलट बनाने का भरोसा दिया था. झांसे में आकर प्रार्थी ने आरोपी को कुल पांच लाख तीस हजार रुपए दे दिए. काफी समय बीत जाने के बाद भी जब नौकरी नहीं लगी, तो प्रार्थी ने अपनी रकम वापस मांगी. इस पर आरोपी लगातार टालमटोल करने लगा और पैसे लौटाने से इनकार कर दिया.
शिकायत की जांच के बाद उतई पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी के संभावित ठिकानों पर दबिश दी और उसे गिरफ्तार कर लिया - मणिशंकर चंद्रा, एएसपी
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने आरोपी का बैंक खाता और मोबाइल फोन जब्त कर लिया है.प्रकरण में अन्य संबंधित दस्तावेजों एवं लेनदेन की बारीकी से जांच की जा रही है.आरोपी को वैधानिक कार्यवाही के बाद न्यायालय के सामने पेश किया गया जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है.
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