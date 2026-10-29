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हरियाणा में खुलेगा नौकरियों का पिटारा, 8 हजार नई भर्तियों का विज्ञापन जल्द होगा जारी- हिम्मत सिंह

Haryana Staff Selection Commission ( Himmat Singh Facebook page )

चंडीगढ़: हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने बताया कि करीब 14 हजार पदों पर भर्ती के लिए CET स्टेज-2 परीक्षा की तैयारियां तेज कर दी गई हैं. इसके साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध करवाने के लिए करीब 8,000 पदों पर नई भर्तियों का विज्ञापन भी जल्द जारी किया जाएगा. उन्होंने कहा कि आयोग भर्ती एवं परीक्षा प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुसार व्यवस्थित और पारदर्शी ढंग से आगे बढ़ा रहा है.

परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण: हिम्मत सिंह के निर्देश पर CET स्टेज-2 परीक्षा के आयोजन की तैयारियों के तहत परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया जा रहा है. इसी कड़ी में आज आयोग के सदस्य सुभाष चंद्र ने अपनी टीम के साथ पंचकूला जिले के कालका-पिंजौर क्षेत्र में परीक्षा केंद्रों का दौरा कर वहां उपलब्ध सुविधाओं और आवश्यक व्यवस्थाओं का जायजा लिया.