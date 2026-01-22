ETV Bharat / state

दिव्यांगों के लिए खुशखबरी ! नौकरी का बड़ा मौका, 100 पदों पर सीधी भर्ती

रायपुर: जिला प्रशासन और रोजगार कार्यालय द्वारा दिव्यांगजनों को स्वावलंबी बनाने और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया गया है. आगामी 23 जनवरी 2026 को विशेष रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, सिविल लाइन्स में एक विशेष प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है. प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक चलने वाले इस कैम्प का मुख्य उद्देश्य दिव्यांग युवाओं को प्रतिष्ठित निजी संस्थानों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है.

इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से 'स्क्वेयर बिजनेस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड' रायपुर द्वारा कस्टमर सपोर्ट एक्जीक्यूटिव के कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी. चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को नया रायपुर स्थित सेक्टर-21, सीबीडी बिल्डिंग में अपनी सेवाएं देनी होंगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि चयनित उम्मीदवारों को 10,500 से 14,500 रुपए तक का मासिक वेतन दिया जाएगा. इसके साथ ही उन्हें ईपीएफ, इंसेंटिव और मेडिकल सुविधाओं जैसे अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे.

पात्रता और अनिवार्य योग्यताएं

इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के ऐसे दिव्यांग महिला एवं पुरुष आवेदक पात्र होंगे जिनकी आयु 18 से 27 वर्ष के बीच है. शैक्षणिक योग्यता के तौर पर आवेदकों का न्यूनतम 10वीं, 12वीं या स्नातक उत्तीर्ण होना आवश्यक है. साथ ही, उम्मीदवारों को कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान होना चाहिए और उनमें हिंदी बोलने-लिखने के साथ अंग्रेजी समझने की क्षमता होनी चाहिए. चयन की एक प्रमुख शर्त यह है कि आवेदक बिना व्हीलचेयर के चलने-फिरने में सक्षम होने चाहिए.

पंजीयन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज

इच्छुक उम्मीदवारों को कैम्प में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ ई-रोजगार पोर्टल (e-rojgar.cg.gov.in) पर ऑनलाइन पंजीयन कराना अनिवार्य है. हालांकि, जो अभ्यर्थी पूर्व में पंजीयन नहीं करा पाए हैं, उनके लिए स्थल पर ही ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा उपलब्ध रहेगी. आवेदकों को अपने साथ शैक्षणिक अंकसूची, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, मूल निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड और रोजगार पंजीयन की मूल प्रतियां व फोटोकॉपी सहित दो पासपोर्ट साइज फोटो साथ लाना अनिवार्य होगा. किसी भी अन्य जानकारी के लिए आवेदक कार्यालयीन समय में इस 0771-4044081 नंबर पर फोन कर सकते हैं.