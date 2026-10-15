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नौकरी का अवसर: रायपुर में रोजगार मेला, इन पदों पर होंगी भर्तियां

नौकरी का अवसर ( ETV Bharat )

रायपुर: रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर द्वारा 16 अक्टूबर को शासकीय कन्या पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, बैरन बाजार रायपुर में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. रोजगार मेला सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा. इसमें 6 नियोजक कंपनियों द्वारा कुल 426 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी.



नौकरी का अवसर जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की उपसंचालक पुष्पा चौधरी ने बताया कि "रोजगार मेले में एलएक्सईआर कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड, आईकैमेट एचआर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, आर.एस. इंक., शांता टेक्नो प्राइवेट लिमिटेड, एसएल फाइनेंशियल सर्विसेज एंड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड तथा इंडिया हेल्प पॉइंट डॉट कॉम सहित कुल 6 नियोजक शामिल होंगे."

