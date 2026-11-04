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शिमला में नौकरी का मौका! दो कंपनियों में 56 पदों पर होगी भर्ती, ₹26 हजार तक मिलेगा वेतन

शिमला में नौकरी का मौका ( ETV BHARAT )

शिमला: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. अगर आप भी निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है. जिला रोजगार कार्यालय शिमला दो निजी कंपनियों में कुल 56 पदों को भरने के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित करने जा रहा है. इन पदों के लिए 12वीं पास से लेकर स्नातक तक के युवा अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. चयनित अभ्यर्थियों को 14 हजार से लेकर 26 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा. दोनों कंपनियों में भर्ती के लिए 6 और 7 नवंबर को साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे.

जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराइक ने बताया कि महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड, मशोबरा में 6 नवंबर, को सुबह 10 बजे कैंपस इंटरव्यू होगा. कंपनी में हाउसकीपिंग के 3 और इलेक्ट्रीशियन के 3 पदों सहित कुल 6 पद भरे जाएंगे. हाउसकीपिंग पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास अथवा किसी भी विषय में स्नातक निर्धारित की गई है, जबकि इलेक्ट्रीशियन पदों के लिए आईटीआई डिप्लोमा अनिवार्य है. दोनों पदों के लिए मासिक वेतन 14 हजार से 15 हजार रुपये रहेगा. इन पदों के लिए 18 से 27 वर्ष आयु के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे. साक्षात्कार कंपनी परिसर मशोबरा में आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7018219204 पर संपर्क किया जा सकता है.