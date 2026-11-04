शिमला में नौकरी का मौका! दो कंपनियों में 56 पदों पर होगी भर्ती, ₹26 हजार तक मिलेगा वेतन
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों का नाम रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 5:37 PM IST
शिमला: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. अगर आप भी निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है. जिला रोजगार कार्यालय शिमला दो निजी कंपनियों में कुल 56 पदों को भरने के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित करने जा रहा है. इन पदों के लिए 12वीं पास से लेकर स्नातक तक के युवा अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं. चयनित अभ्यर्थियों को 14 हजार से लेकर 26 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा. दोनों कंपनियों में भर्ती के लिए 6 और 7 नवंबर को साक्षात्कार आयोजित किए जाएंगे.
जिला रोजगार अधिकारी शिमला प्रवीन नगराइक ने बताया कि महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड, मशोबरा में 6 नवंबर, को सुबह 10 बजे कैंपस इंटरव्यू होगा. कंपनी में हाउसकीपिंग के 3 और इलेक्ट्रीशियन के 3 पदों सहित कुल 6 पद भरे जाएंगे. हाउसकीपिंग पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास अथवा किसी भी विषय में स्नातक निर्धारित की गई है, जबकि इलेक्ट्रीशियन पदों के लिए आईटीआई डिप्लोमा अनिवार्य है. दोनों पदों के लिए मासिक वेतन 14 हजार से 15 हजार रुपये रहेगा. इन पदों के लिए 18 से 27 वर्ष आयु के पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे. साक्षात्कार कंपनी परिसर मशोबरा में आयोजित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7018219204 पर संपर्क किया जा सकता है.
इन्हें 26 हजार मिलेगा वेतन
वहीं, आईसीआईसीआई बैंक (NIIT IFBI), इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में रिलेशनशिप मैनेजर के 50 पदों के लिए 7 नवंबर को सुबह 10 बजे साक्षात्कार आयोजित किया जाएगा. इन पदों के लिए किसी भी विषय में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक होना अनिवार्य है. अभ्यर्थियों की आयु 21 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इन पदों के लिए केवल पुरुष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे. चयनित उम्मीदवारों को 26 हजार रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. नियुक्ति शिमला में होगी, जबकि साक्षात्कार जिला रोजगार कार्यालय परिसर, यूएस क्लब शिमला में आयोजित किया जाएगा. इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9530525924 पर संपर्क कर सकते हैं.
रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य
जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि दोनों कंपनियों के पदों के लिए आवेदन करने वाले इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थियों का नाम रोजगार कार्यालय में ऑनलाइन पंजीकृत होना अनिवार्य है. जिन युवाओं का पंजीकरण नहीं हुआ है, वे विभागीय वेबसाइट eemis.hp.gov.in पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं. उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की कि वे अपने सभी आवश्यक शैक्षणिक प्रमाण पत्रों और बायोडाटा (रिज्यूमे) सहित निर्धारित तिथि, समय और स्थान पर पहुंचकर साक्षात्कार में भाग लें.
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