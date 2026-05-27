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युवाओं के लिए नौकरी का मौका, जशपुर में होने वाली हैं भर्तियां, 27 हजार तक मिलेगा वेतन

सुरक्षा कंपनी SIS Limited सुरक्षा अधिकारी के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर रही है, जानिए भर्ती की तारीख.

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27 हजार तक मिलेगा वेतन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 27, 2026 at 6:57 PM IST

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जशपुर: सुरक्षा के क्षेत्र में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए सुनहरा अवसर सामने आया है. भारत की अग्रणी सुरक्षा कंपनी SIS Limited की ओर से सुरक्षा अधिकारी संवर्ग के पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित होने वाली है. भारतीय सुरक्षा दस्ता परिषद, नई दिल्ली एवं ग्लोबल इंडिया कौशल विकास के संयुक्त तत्वावधान में पसारा अधिनियम 2005 के तहत यह भर्ती अभियान संचालित होगी.


युवाओं के लिए नौकरी का मौका

भर्ती प्रक्रिया 1 और 2 जून 2026 को एसआईएस प्रशिक्षण केन्द्र, आजीविका महाविद्यालय, बालक छात्रावास, डोडकाचौरा कार्यालय, जशपुर में आयोजित की जाएगी. इस अभियान के तहत कुल 150 जीटीओ प्रशिक्षु सुरक्षा अधिकारी पदों पर भर्तियां की जाएंगी. एसआईएस के कमांडेंट कुमार शिवेन्द्र ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थियों का बीए पास होना अनिवार्य है. साथ ही अभ्यर्थी की न्यूनतम लंबाई 167.5 सेंटीमीटर तथा आयु सीमा 21 से 40 वर्ष निर्धारित है.

27,500 रुपये से प्रारंभिक वेतन दिया जाएगा

चयनित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान ही 27,500 रुपये से प्रारंभिक वेतन दिया जाएगा. नियुक्ति के बाद राज्य सरकार के न्यूनतम वेतन अधिनियम 1984 के तहत वेतन एवं अन्य भत्तों का लाभ भी मिलेगा. कर्मचारियों को पेंशन, विधवा पेंशन, ग्रेच्यूटी, कर्मचारी राज्य बीमा, समूह बीमा, चिकित्सीय सुविधा, आवास, यात्रा भत्ता एवं भोजन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी. इसके अलावा कर्मचारियों के 2 बच्चों को देहरादून स्थित आईपीएस स्कूल में शिक्षा की सुविधा तथा कर्मचारी अंश स्वामित्व योजना के तहत शेयर वितरण का भी प्रावधान है. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति देशभर में एसआईएस के विभिन्न प्रतिष्ठानों में की जाएगी.

इच्छुक अभ्यर्थी अधिक जानकारी एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही “Jobs at SIS” फेसबुक पेज के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है. यह भर्ती अभियान ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है.



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