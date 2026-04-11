नौकरी का मौका, इन जिलों में निकली बहाली, टीचर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने के लिए करिए आवेदन
एमसीबी में स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने का सुनहरा मौका जिला प्रशासन ने पेरेंट्स को दिया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 11, 2026 at 2:16 PM IST
रायगढ़/सरगुजा/अंबिकापुर/एमसीबी: जॉब की तलाश करने वालों के लिए बेहतरीन मौका सामने आया है. 3 जिलों में अलग-अलग पदों और अगल-अलग विभागों में भर्तियां होने वाली हैं. आवेदक अपनी योग्यता के अनुसार पदों का चयन कर आवेदन कर सकते हैं. आवेदक के लिए शासन की ओर से योग्यता निर्धारित की गई है. योग्य उम्मीदवारों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जाएगा. वहीं, एमसबी में स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने का सुनहरा मौका है.
अतिथि प्रवक्ताओं की भर्ती
रायगढ़ में संचालित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में अलग-अलग ट्रेडों में छात्रों को ट्रेंड करने के लिए अतिथि प्रवक्ताओं की भर्ती की जानी है. आवेदन करने वालों से 20 अप्रैल तक आवेदन करने को कहा गया है. रायगढ़ के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में बिजनेस बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के लिए 2 पद और सर्फेस ऑर्नामेंटेशन टेक्नीक्स (एंब्रॉयडरी) के कुल 2 पद खाली हैं. जबकि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धरमजयगढ़ में वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के 1 पद और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था तमनार में वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के 1 पद पर भर्ती होनी है. इन पदों पर नियुक्ति पूरी तरह से अस्थायी एवं मेहमान प्रवक्ता के रूप में होगी. आवेदक निर्धारित फार्मेट में आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तारीख 20 अप्रैल 2026 शाम 5 बजे तक है.
आवेदनकर्ता से मांगी गई योग्यता
अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड कॉपियां अटैच करना अनिवार्य है. पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी, आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, नियम एवं शर्तों की जानकारी संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है, जहां से अभ्यर्थी अवलोकन कर सकते हैं.
सरगुजा में फीडिंग डेमोस्ट्रेटर का पद खाली
जिला स्वास्थ्य समिति, सरगुजा के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुर में संचालित पोषण पुनर्वास केन्द्र (NRC) के संचालन के लिए ‘फीडिंग डेमोस्ट्रेटर’ के 1 रिक्त पद पर संविदा भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यह भर्ती जिला खनिज न्यास मद (DMF) के माध्यम से की जाएगी. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के मुताबिक, आवेदन के लिए 15 अप्रैल 2026 को वॉक-इन-इंटरव्यू का आयोजन होगा. इच्छुक अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन और आवेदन सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक किया जाएगा. पूरी प्रक्रिया खण्ड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उदयपुर, विकासखण्ड उदयपुर, जिला सरगुजा में होगी.
खुटिया के आंगनबाड़ी केन्द्र में भर्ती की प्रक्रिया शुरू
एकीकृत बाल विकास परियोजना लखनपुर अंतर्गत पर्यवेक्षक सेक्टर खुटिया के आंगनबाड़ी केन्द्र खुटिया में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के 1 रिक्त पद पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं. इच्छुक और योग्य आवेदिकाओं से 9 अप्रैल 2026 से 23 अप्रैल 2026 तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं. आवेदन पोर्टल के माध्यम से भी किया जा सकता है.
स्वामी आत्मानंद स्कूल मनेंद्रगढ़ में खाली सीटों पर आवेदन की अंतिम तारीख 5 मई
स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी विद्यालय, मनेंद्रगढ़ जिला एमसीबी में सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. इच्छुक छात्र-छात्राएं निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल 2026 से शुरू होकर 5 मई 2026 को शाम 5:00 बजे तक चलेगी। अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन का मौका भी दिया गया है.
विद्यालय द्वारा जारी कक्षा के हिसबा से खाली पड़े सीटों पर नामांकन किया जाएगा. कक्षा 1 में 50 सीटें उपलब्ध हैं, जबकि कक्षा 3, 4 और 5 में 1-1 सीट खाली है. कक्षा 7 में 2 सीटें और कक्षा 8वीं में 6 सीटें खाली हैं. इसी तरह कक्षा 11वीं में कॉमर्स, जीव विज्ञान और गणित तीनों संकायों में 5-5 सीटें उपलब्ध हैं. इन सभी क्लासों में बालक एवं बालिका दोनों के लिए प्रवेश की सुविधा रहेगी. विद्यालय प्रबंधन ने कहा है कि यदि किसी कक्षा में रिक्त सीटों की तुलना में अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं, तो पात्र अभ्यर्थियों का चयन लॉटरी प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा.
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