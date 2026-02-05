ETV Bharat / state

नौकरी की खबर: बलौदा बाजार में 11 फरवरी को लगेगा प्लेसमेंट कैम्प, 135 पदों पर होगी सीधी भर्तियां

प्लेसमेंट कैम्प में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, कुकुरदी द्वारा 25 पदों के लिए योग्य उमीदवारों का चयन किया जाएगा.

135 पदों पर होगी सीधी भर्तियां (ETV Bharat)
Published : February 5, 2026 at 3:40 PM IST

6 Min Read
बलौदा बाजार: युवाओं को रोजगार का एक बड़ा अवसर मिलने जा रहा है. निजी क्षेत्र में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को ध्यान में रखते हुए जिला रोजगार कार्यालय, बलौदा बाजार द्वारा 11 फरवरी 2026, बुधवार को एक दिवसीय प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन होगा. यह कैम्प कार्यालय परिसर बलौदा बाजार में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा, जिसमें कुल 135 पदों पर भर्तियां की जाएंगी.

प्लेसमेंट कैम्प का मुख्य उद्देश्य जिले के युवाओं को उनके कौशल और शैक्षणिक योग्यता के अनुरूप निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना है. प्रशासन का प्रयास है कि स्थानीय युवाओं को बाहर भटकने की बजाय जिले और राज्य के भीतर ही बेहतर रोजगार के अवसर मिल सकें.



निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां होंगी शामिल

प्लेसमेंट कैम्प में निजी क्षेत्र की प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी, जो विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी पदों पर भर्तियां करेंगी. इसमें सीमेंट उद्योग, सुरक्षा सेवाएं और औद्योगिक इकाइयों से जुड़ी कंपनियां शामिल हैं. अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु सीमा और वेतनमान तय किया गया है, ताकि अधिक से अधिक योग्य युवा इस अवसर का लाभ उठा सकें.



अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड में तकनीकी पदों पर भर्ती

प्लेसमेंट कैम्प में अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, कुकुरदी (बलौदाबाजार) द्वारा तकनीकी पदों पर भर्ती की जाएगी. कंपनी द्वारा कुल 25 पदों के लिए योग्य उमीदवारों का चयन किया जाएगा.

इन पदों पर होगी भर्तियां

  • इनमें सेफ्टी स्टीवर्ड के 4 पद
  • बायलर ऑपरेटर के 4 पद
  • इंस्ट्रूमेंट तकनीशियन के 7 पद
  • इलेक्ट्रीशियन के 5 पद
  • फीटर के 5 पद

इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता आईटीआई या डिप्लोमा पदानुसार निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों के पास 3 से 5 वर्ष का संबंधित क्षेत्र में अनुभव होना आवश्यक है. चयनित अभ्यर्थियों को 12,610 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. कार्यक्षेत्र कुकुरदी सीमेंट प्लांट, बलौदाबाजार रहेगा. यह अवसर उन युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और उद्योग में स्थायी एवं सुरक्षित रोजगार की तलाश कर रहे हैं.



सुरक्षा क्षेत्र में 70 पदों पर भर्ती

प्लेसमेंट कैम्प में दुर्गेश इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, रायपुर द्वारा सुरक्षा सेवाओं से जुड़े पदों पर बड़े पैमाने पर भर्ती की जाएगी. इस कंपनी द्वारा सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 20 पद और सिक्योरिटी गार्ड के 50 पदों पर भर्ती की जाएगी. इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं या 12वीं उत्तीर्ण निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों की आयु 20 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए. अनुभव 0 से 5 वर्ष तक मान्य होगा, यानी नए और अनुभवी दोनों तरह के युवा इस भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं.
चयनित अभ्यर्थियों को 15,000 से 18,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. कार्यक्षेत्र रायपुर रहेगा.



औद्योगिक क्षेत्र के लिए शांता टेक्नो प्रा. लि. की भर्ती

शांता टेक्नो प्रा. लि., रायपुर द्वारा भी प्लेसमेंट कैम्प में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाएगी. कंपनी द्वारा कुल 40 पदों के लिए चयन किया जाएगा. इसमें मैकेनिकल इंजीनियर के 5 पद, ऑपरेटर के 5 पद, फिटर के 10 पद, वेल्डर के 10 पद और हेल्पर के 10 पद शामिल हैं. इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता आईटीआई या अन्य संबंधित योग्यता उत्तीर्ण निर्धारित की गई है. उम्मीदवारों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. अनुभव 0 से 5 वर्ष तक मान्य होगा. चयनित अभ्यर्थियों को 10,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. कार्यक्षेत्र उरला, रायपुर रहेगा. यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है, जो औद्योगिक इकाइयों में काम करने का अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं या अपना करियर शुरू करना चाहते हैं.



ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य

प्लेसमेंट कैम्प में भाग लेने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों का रोजगार पंजीयन और प्लेसमेंट कैम्प पंजीयन दोनों अनिवार्य है. उम्मीदवार जिला रोजगार कार्यालय के पंजीकृत वेबसाइट पर जाकर या या छत्तीसगढ़ रोजगार एप के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकते हैं. बिना पंजीयन के किसी भी उम्मीदवार को कैम्प में शामिल नहीं किया जाएगा. इसलिए युवाओं से अपील की गई है कि वे समय रहते अपना पंजीयन पूरा कर लें, ताकि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो.



आवश्यक दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य

प्लेसमेंट कैम्प में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को अपने साथ समस्त शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट साइज फोटो और अन्य आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य रूप से लाने होंगे. उम्मीदवारों को अपनी यात्रा और ठहरने की व्यवस्था स्वयं करनी होगी. चयन प्रक्रिया के दौरान कंपनियों द्वारा मौके पर ही साक्षात्कार लिया जाएगा. योग्य उम्मीदवारों का प्राथमिक चयन किया जा सकता है.



युवाओं के लिए राहत और उम्मीद

बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए यह प्लेसमेंट कैम्प युवाओं के लिए राहत लेकर आया है. खासकर ऐसे युवा, जिन्होंने आईटीआई, डिप्लोमा या सामान्य शिक्षा प्राप्त की है और लंबे समय से रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए यह एक महत्वपूर्ण अवसर है. जिला रोजगार कार्यालय का मानना है कि इस तरह के प्लेसमेंट कैम्प से युवाओं को न केवल नौकरी मिलती है, बल्कि उन्हें उद्योगों की आवश्यकताओं और कार्य संस्कृति को समझने का अवसर भी मिलता है.


अधिक जानकारी के लिए आवेदक संपर्क

प्लेसमेंट कैम्प से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय बलौदाबाजार से संपर्क कर सकते हैं या दूरभाष नंबर 07727-299443 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. 11 फरवरी को आयोजित होने वाला यह प्लेसमेंट कैम्प जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की दिशा में एक मजबूत कदम है. तकनीकी, औद्योगिक और सुरक्षा क्षेत्र में 135 पदों पर भर्ती का यह अवसर उन युवाओं के लिए खास है, जो मेहनत और योग्यता के बल पर अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं. अब यह युवाओं पर निर्भर करता है कि वे इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं, समय पर पंजीयन करें और आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्लेसमेंट कैम्प में उपस्थित होकर अपने करियर को नई दिशा दें.

संपादक की पसंद

