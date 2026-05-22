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लॉ स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर; खास इन्टर्नशिप प्रोग्राम का मिलने जा रहा अवसर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नम्रता सिंह. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : मेरठ और सहारनपुर मंडल के जिलों के लॉ स्टूडेंट्स हैं ग्रीष्मकालीन इन्टर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से न सिर्फ कानून की छोटी-बड़ी जानकारी से रूबरू हो सकते हैं, बल्कि उन्हें खास ट्रेनिंग प्रोग्राम से कानून के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए अच्छा अनुभव भी मिल सकता है. आइए जानते हैं, कैसे मिलेगा अवसर और कैसे करेंगे आवेदन? जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नम्रता सिंह. (Video Credit; ETV Bharat) मेरठ में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ समेत मुज़फ्फरनगर, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, बुलन्दशहर, बागपत, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, शामली जिले के विधि के छात्रों को समर ट्रेनिंग करने को अवसर दे रहा है. इसके लिए 25 मई तक आवेदन किया जा सकता है. इस विशेष कार्यकम को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी और प्रैक्टिकल नॉलेज युवाओं को मिलेगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नम्रता सिंह ने बताया कि राज्य विधिक प्राधिकरण के निर्देश पर खास इंटर्नशिप प्रोग्राम 1 से 30 जून तक संचालित होगा. जिसमें लॉ स्टूडेंट्स को कानून की बारिकियां सीखने को मिलती हैं. मेरठ के अलावा आसपास के जो जिले हैं, वहां संबंधित जिला विधिक प्राधिकरण के सचिवों से सम्पर्क किया है. ऐसे इच्छुक युवाओं के आवेदन मंगाए गए हैं.