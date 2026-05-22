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लॉ स्टूडेंट्स के लिए काम की खबर; खास इन्टर्नशिप प्रोग्राम का मिलने जा रहा अवसर

मेरठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मुज़फ्फरनगर, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, बुलन्दशहर समेत आसपास के जिलों के स्टूडेंट्स को दे रहा अवसर

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नम्रता सिंह.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नम्रता सिंह. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2026 at 8:09 PM IST

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मेरठ : मेरठ और सहारनपुर मंडल के जिलों के लॉ स्टूडेंट्स हैं ग्रीष्मकालीन इन्टर्नशिप प्रोग्राम के माध्यम से न सिर्फ कानून की छोटी-बड़ी जानकारी से रूबरू हो सकते हैं, बल्कि उन्हें खास ट्रेनिंग प्रोग्राम से कानून के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए अच्छा अनुभव भी मिल सकता है. आइए जानते हैं, कैसे मिलेगा अवसर और कैसे करेंगे आवेदन?

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नम्रता सिंह. (Video Credit; ETV Bharat)

मेरठ में स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ समेत मुज़फ्फरनगर, सहारनपुर, गाज़ियाबाद, बुलन्दशहर, बागपत, गौतमबुद्धनगर, हापुड़, शामली जिले के विधि के छात्रों को समर ट्रेनिंग करने को अवसर दे रहा है. इसके लिए 25 मई तक आवेदन किया जा सकता है. इस विशेष कार्यकम को इस तरह से डिजाइन किया गया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी और प्रैक्टिकल नॉलेज युवाओं को मिलेगा.

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव नम्रता सिंह ने बताया कि राज्य विधिक प्राधिकरण के निर्देश पर खास इंटर्नशिप प्रोग्राम 1 से 30 जून तक संचालित होगा. जिसमें लॉ स्टूडेंट्स को कानून की बारिकियां सीखने को मिलती हैं. मेरठ के अलावा आसपास के जो जिले हैं, वहां संबंधित जिला विधिक प्राधिकरण के सचिवों से सम्पर्क किया है. ऐसे इच्छुक युवाओं के आवेदन मंगाए गए हैं.

कहा कि 25 मई तक ऐसे इच्छुक लॉ स्टूडेंट्स के पास आवेदन करने का अवसर है. इस खास ट्रेनिंग का उद्देश्य यही है कि स्टूडेंट्स गहनता से चीजों को जानें और फील्ड का अनुभव भी उन्हें हो जाएगा. 60 ऐसे स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा. एक साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद इस समर ट्रेनिंग को करने का अवसर युवा पा सकते हैं. इस ट्रेनिंग में लॉ स्टूडेंट्स को आश्रय स्थलों, जेल, जुवेनाइल कोर्ट समेत और भी महत्वपूर्ण जगहों पर विजिट कराई जाती है.

एडीजे नम्रता सिंह बताती है कि ऐसे स्टूडेंट्स को जो इंटर्नशिप प्रोग्राम में शामिल होते हैं, पहले 10 दिन के विशेष प्रशिक्षण के बाद उन्हें कुछ प्रोजेक्ट वर्क भी दिए जाते हैं. 10 दिन का विशेष प्रशिक्षण होगा. जबकि अगले 20 दिन विधि विशेषज्ञों के तौर-तरीके से लेकर विधिक कार्यों को कैसे किया जाता है, उसको लेकर उन्हें एक रिपोर्ट समग्रता से बनानी होगी. उसके बाद उन्हें कार्यक्रम पूर्ण होने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा.

जो विधि छात्र ग्रीष्मकालीन इन्टर्नशिप करना चाहते है, वह अपना आवेदन-पत्र कॉलेज के विभागाध्यक्ष से संस्तुति कराकर निर्धारित प्रारूप पर आवश्यक प्रपत्र के साथ 25 मई तक रजिस्टर्ड डाक तथा व्यक्तिगत रूप से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के कार्यालय में जमा कर सकते है.

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