पलामू के पांच हजार युवाओं को मिलेगी नौकरी! कई प्रखंडों में लगेगा रोजगार मेला
पलामू के पांच प्रखंडों में रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है, जिसके जरिए युवाओं को रोजगार दिया जाएगा. नीरज कुमार की एक रिपोर्ट.
Published : September 18, 2026 at 3:34 PM IST
पलामू: झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी पलामू जिले में प्रखंड स्तर पर रोजगार मेला और मोबिलाइजेशन कैंप आयोजित कर रही है. इस पहल का मकसद जिले के 5,000 युवाओं को रोजगार देना है. इसके लिए 15 से ज्यादा कंपनियों ने पलामू जिला प्रशासन से संपर्क किया है.
यह पहली बार है जब प्रखंड स्तर पर रोजगार मेला आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें हर प्रखंड में 1,000 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है. जिला प्रशासन के सहयोग से, छतरपुर में 24 सितंबर, हुसैनाबाद में 25 सितंबर, विश्रामपुर में 26 सितंबर, पांकी में 28 सितंबर और मनातू में 29 सितंबर को मेले आयोजित किए जाएंगे.
पलामू जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और भाग लेने वाली कंपनियों की लिस्ट को अंतिम रूप दे दिया है. इनमें से ज्यादातर कंपनियां बाहर की हैं. झारखंड सरकार द्वारा बेंगलुरु और एक अन्य जगह पर स्थापित माइग्रेशन सेंटर उन लोगों की मदद करेंगे जिन्हें इन मेलों के जरिए रोजगार मिलेगा, ताकि घर से दूर काम करते समय उनकी सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा हो सके. जिनमें बेंगलुरु का सेंटर भी शामिल है—
पलामू में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी की डीपीएम अनीता केरकेट्टा ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से रोजगार मेला आयोजित किए जा रहे हैं. हर कैंप से 1,000 से 1,500 युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है. काम के लिए पलामू से बाहर जाने वालों को माइग्रेशन सेंटरों के जरिए मदद दी जाएगी, ताकि उनकी सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित हो सके.
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