रोजगार मेला में उमड़ी भीड़, कइयों को मिली ऑन द स्पॉट जॉब

रोजगार मेला में उमड़ी भीड़, कइयों को मिली ऑन द स्पॉट जॉब
झारखंड के विभिन्न जिलों में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है.
Published : June 13, 2026 at 6:07 PM IST
रांचीः राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार रोजगार मेला को बढावा दे रही है. इसी के तहत रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में रोजगार मेला इन दिनों आयोजित किए जा रहे हैं.
आज शनिवार को श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्देश पर अवर प्रादेशिक नियोजनालय-सह-मॉडल कैरियर सेन्टर द्वारा सरकारी आई०टी०आई० हेहल, रांची परिसर में रोजगार मेला- 2026 का आयोजन किया गया.
इस रोजगार मेला में कुल 22 नियोजकों ने भाग लिया. भाग लेने वाले नियोजकों में शशांका ऐग्रोटेक प्रा० लि० रांची, राज हॉस्पिटल रांची, बाबूलाल प्रेमसंस ग्रुप रांची, ऑटोबाईक्स, नेसर्स महालक्ष्मी फाईबर्स एंड इंडिस्ट्रीज रांची, रांची पेसेंट केयर, वर्सन सिक्यूरिटि सर्विस रांची, बंधन बैंक, प्रेमसंस मोटर्स उद्योग प्रा० लि० एवं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, रांची इत्यादि शामिल है.
कइयों को मिले ऑन द स्पॉट जॉब
रोजगार मेला में वैसे तो करीब 2000 रिक्तियों को लेकर विभिन्न कंपनियां पहुंचीं. जिसमें आईटीआई पास से लेकर शिक्षक एवं अस्पतालों के विभिन्न मेडिकल स्टाफ के पद शामिल रहे. अवर प्रादेशिक नियोजनालय के सहायक निदेशक राजेश कुमार के अनुसार दिनभर चले इस रोजगार मेला में 500 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए. जिसमें से कुल 158 अभ्यर्थियों को ऑनस्पॉट ऑफर लेटर प्रदान किया गया एवं 333 अभ्यर्थियों को अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है.
कंपनियों के द्वारा साक्षात्कार के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों की सूची नियोजनालय को उपलब्ध करायी जायेगी. उन्होंने कहा कि इस रोजगार मेला में अभ्यर्थियों को एक सुनहरा अवसर प्रदान किया गया, जिससे वे अपने कैरियर को एक नई दिशा प्रदान कर सकें. रोजगार को तलाश रहे उम्मीदवारों के लिए नियोजनालय एक नई दिशा दिखा रही है और अलग-अलग योग्यताधारी आवेदकों/आवेदिकाओं के लिए रोजगार मेला/भर्ती कैम्प का आयोजन लगातार किया जा रहा है.
उन्होंने रोजगार के लिए इच्छुक युवाओं को आह्वान करते हुए कहा कि विभागीय पोर्टल झारनियोजन https:jharniyojan.jharkhand.gov.in पर भी नियोजकों द्वारा रिक्तियां प्रकाशित की जाती है. इच्छुक अभ्यर्थी इस पोर्टल/नियोजनालय में अपने आप निबंधित करते हुए इन रिक्तियों के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते है.
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