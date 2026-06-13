ETV Bharat / state

रोजगार मेला में उमड़ी भीड़, कइयों को मिली ऑन द स्पॉट जॉब

रांचीः राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार रोजगार मेला को बढावा दे रही है. इसी के तहत रांची सहित राज्य के विभिन्न जिलों में रोजगार मेला इन दिनों आयोजित किए जा रहे हैं.

आज शनिवार को श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्देश पर अवर प्रादेशिक नियोजनालय-सह-मॉडल कैरियर सेन्टर द्वारा सरकारी आई०टी०आई० हेहल, रांची परिसर में रोजगार मेला- 2026 का आयोजन किया गया.

इस रोजगार मेला में कुल 22 नियोजकों ने भाग लिया. भाग लेने वाले नियोजकों में शशांका ऐग्रोटेक प्रा० लि० रांची, राज हॉस्पिटल रांची, बाबूलाल प्रेमसंस ग्रुप रांची, ऑटोबाईक्स, नेसर्स महालक्ष्मी फाईबर्स एंड इंडिस्ट्रीज रांची, रांची पेसेंट केयर, वर्सन सिक्यूरिटि सर्विस रांची, बंधन बैंक, प्रेमसंस मोटर्स उद्योग प्रा० लि० एवं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, रांची इत्यादि शामिल है.

कइयों को मिले ऑन द स्पॉट जॉब

रोजगार मेला में वैसे तो करीब 2000 रिक्तियों को लेकर विभिन्न कंपनियां पहुंचीं. जिसमें आईटीआई पास से लेकर शिक्षक एवं अस्पतालों के विभिन्न मेडिकल स्टाफ के पद शामिल रहे. अवर प्रादेशिक नियोजनालय के सहायक निदेशक राजेश कुमार के अनुसार दिनभर चले इस रोजगार मेला में 500 से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए. जिसमें से कुल 158 अभ्यर्थियों को ऑनस्पॉट ऑफर लेटर प्रदान किया गया एवं 333 अभ्यर्थियों को अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है.