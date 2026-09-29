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युवाओं के लिए शानदार मौका! इस हफ्ते दो दिनों के लिए आयोजित हो रहा है बड़ा रोजगार मेला, जानें पूरी डिटेल

30 सितंबर और एक अक्टूबर को रोजगार मेले का होने जा रहा है आयोजन

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युवाओं के लिए शानदार मौका! (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 9:00 PM IST

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कानपुर देहात: रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. जनपद में सेवा संकल्प अभियान और उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत 30 सितंबर और एक अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश-प्रदेश की बड़ी कंपनियां शामिल होंगी. मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से होगा. इसमें हाईस्कूल से लेकर आईटीआई, डिप्लोमा पास अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं.

दरअसल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि प्रदेश के अधिक से अधिक बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाए. इसी क्रम में योग्यता के आधार पर सरकारी के साथ-साथ प्राइवेट नौकरियां भी देने का कार्य किया जा रहा है, जिसके चलते कानपुर देहात जिले में 30 सितम्बर और एक अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है.

रोजगार मेले को लेकर कानपुर देहात के जिला सेवा योजन अधिकारी विपिन यादव ने बताया कि 30 सितम्बर को सुबह 10 बजे राजपुर स्थित श्री राम प्रकाश पोरवाल महाविद्यालय और एक अक्टूबर को सुबह 10 बजे पुखरायां स्थित श्री राम स्वरूप ग्रामोद्योग में रोजगार मेले का आयोजन होगा, जिसमें प्रतिष्ठित कंपनियां योग्यता के अनुसार 15 हजार रुपये से लेकर एक लाख रुपए प्रतिमाह के वेतन पर रोजगार देंगी.

इस रोजगार मेले में हाईस्कूल से लेकर आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक, एमबीए पास बेरोजगार युवा अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की फोटो कॉपी एवं दो फोटो के साथ निर्धारित तिथि, समय पर संबंधित महाविद्यालयों में उपस्थित हो सकते हैं. यह मेला पूर्णता निःशुल्क है.


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