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युवाओं के लिए शानदार मौका! इस हफ्ते दो दिनों के लिए आयोजित हो रहा है बड़ा रोजगार मेला, जानें पूरी डिटेल

युवाओं के लिए शानदार मौका! ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर देहात: रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. जनपद में सेवा संकल्प अभियान और उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत 30 सितंबर और एक अक्टूबर को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश-प्रदेश की बड़ी कंपनियां शामिल होंगी. मेले का आयोजन सुबह 10 बजे से होगा. इसमें हाईस्कूल से लेकर आईटीआई, डिप्लोमा पास अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं.