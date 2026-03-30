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यूपी के इस जिले में आज लगेगा रोजगार मेला, कई नामी कंपनियां करेंगी धड़ाधड़ इंटरव्यू

फिरोजाबाद: योगी आदित्यनाथ सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर लेकर आयी है. सरकार के निर्देश पर फिरोजाबाद के शिकोहाबाद स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई), स्वामी नगर, स्टेशन रोड पर सोमवार 30 मार्च 2026 को शिक्षुता अप्रेंटिसशिप (Apprenticeship) और रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है.

बता दें, यह मेला सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक चलेगा. जिसमें आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को रोजगार पाने का सुनहरा अवसर मिलेगा. जिला समन्यवक और शिकोहाबाद आईटीआई की प्रिंसिपल नेहा बाजपेयी के बताया कि इस मेले में देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियां भाग ले रही हैं. जिनमें सैमसंग मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, याज़की प्राइवेट लिमिटेड, एशियन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान, धूत ट्रांसमिशन प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा शामिल हैं. ये कम्पनियां आई.टी.आई. उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के माध्यम से चयन करेंगी.

जिला समन्वयक एवं आईटीआई शिकोहाबाद की प्रधानाचार्या ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत आयोजित इस मेले का उद्देश्य युवाओं को रोजगार से जोड़ना और उन्हें उद्योगों के अनुरूप कौशल आधारित अवसर प्रदान करना है. उन्होंने सभी पात्र अभ्यर्थियों से अधिक से अधिक संख्या में मेले में पहुंचकर इसका लाभ उठाने की अपील की है.