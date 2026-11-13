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कासगंज में रोजगार मेले का आयोजन; 19 कंपनियों ने लगाए काउंटर, 754 युवाओं ने दिया साक्षात्कार

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कासगंज : युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को कासगंज के के. ए. (पीजी) कॉलेज में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया. रोजगार मिशन अभियान के तहत आयोजित इस मेले में 19 कंपनियों ने अपने काउंटर लगाए. यहां बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं ने विभिन्न कंपनियों में नौकरी पाने के लिए पंजीकरण कराया और साक्षात्कार प्रक्रिया में हिस्सा लिया.

जिला सेवायोजन अधिकारी सिद्धार्थ मित्तल ने बताया कि कासगंज में के.के.ए. (पीजी) कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया. रोजगार मेले में कुल 32 कंपनियों को आना था, जिनमें से 19 कंपनियां शामिल हुईं. उन्होंने बताया कि मेले में कुल 754 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिया. जिसमें से 688 युवाओं का चयन किया गया है. इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही रोजगार प्रदान किया जाएगा.