कासगंज में रोजगार मेले का आयोजन; 19 कंपनियों ने लगाए काउंटर, 754 युवाओं ने दिया साक्षात्कार
जिला सेवायोजन अधिकारी सिद्धार्थ मित्तल ने दी जानकारी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 13, 2026 at 4:15 PM IST
कासगंज : युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को कासगंज के के. ए. (पीजी) कॉलेज में वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया. रोजगार मिशन अभियान के तहत आयोजित इस मेले में 19 कंपनियों ने अपने काउंटर लगाए. यहां बड़ी संख्या में पहुंचे युवाओं ने विभिन्न कंपनियों में नौकरी पाने के लिए पंजीकरण कराया और साक्षात्कार प्रक्रिया में हिस्सा लिया.
जिला सेवायोजन अधिकारी सिद्धार्थ मित्तल ने बताया कि कासगंज में के.के.ए. (पीजी) कॉलेज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया. रोजगार मेले में कुल 32 कंपनियों को आना था, जिनमें से 19 कंपनियां शामिल हुईं. उन्होंने बताया कि मेले में कुल 754 अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार दिया. जिसमें से 688 युवाओं का चयन किया गया है. इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को जल्द ही रोजगार प्रदान किया जाएगा.
रोजगार मेले का शुभारंभ कासगंज सदर विधायक देवेंद्र सिंह राजपूत ने फीता काटकर किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार से जोड़ना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है. ऐसे रोजगार मेले युवाओं को उनकी योग्यता और कौशल के अनुसार नौकरी पाने का बेहतर अवसर प्रदान करते हैं.
मेले में शामिल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी अधिक से अधिक युवाओं का चयन करने की बात कही. इंस्टोर इंडिया लिमिटेड, पुणे के प्रतिनिधि कन्हैया लाल विश्वकर्मा ने बताया कि उनकी कंपनी में आईटीआई योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए करीब 600 पद उपलब्ध हैं. इन पदों पर योग्य युवाओं को रोजगार देने के लिए चयन प्रक्रिया की जा रही है.
रोजगार मेले में अलग-अलग क्षेत्रों की कंपनियों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया. कंपनी प्रतिनिधियों ने युवाओं की शैक्षिक योग्यता और तकनीकी दक्षता के आधार पर चयन में रुचि दिखाई. रोजगार मेले के माध्यम से स्थानीय युवाओं को जिले में ही विभिन्न कंपनियों तक पहुंचने और नौकरी पाने का अवसर मिला.
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