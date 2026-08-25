फिरोजाबाद में रोजगार मेला का आयोजन; 175 युवाओं को मिली नौकरी, 18 कंपनियों ने लिया इंटरव्यू
रोजगार मेले में कुल 1125 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 25, 2026 at 7:48 PM IST
फिरोजाबाद : जिले के टूंडला क्षेत्र स्थित रामसिंह महाविद्यालय में मंगलवार को जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से एक दिवसीय निःशुल्क वृहद रोजगार मेले का आयोजन किया गया. मेले में विभिन्न क्षेत्रों की 18 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया. इस दौरान कंपनियों ने करीब 1125 अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया, जिनमें से 175 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान किया गया.
सूचना विभाग की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, रोजगार मेले का शुभारंभ टूंडला विधायक प्रेमपाल सिंह धनगर ने फीता काटकर किया. इस दौरान उन्होंने जिला सेवायोजन कार्यालय की ओर से रोजगार मेले के आयोजन की सराहना की. उन्होंने मेले में प्रतिभाग करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया.
उन्होंने कहा कि रोजगार मेले युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप रोजगार हासिल करने का बेहतर मंच उपलब्ध कराते हैं. उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के अवसरों की जानकारी हासिल करने के साथ ही अपनी शैक्षिक योग्यता, तकनीकी दक्षता और रुचि के अनुसार कंपनियों में आवेदन करना चाहिए.
1125 अभ्यर्थियों ने कराया पंजीकरण : रोजगार मेले में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक-युवतियां पहुंचे. कुल 1125 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसके बाद विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों ने उनकी योग्यता और क्षमता के आधार पर साक्षात्कार लिया. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 175 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से रोजगार के लिए चयनित किया गया.
मेले में कंपनियों की ओर से अलग-अलग पदों के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता, अनुभव, तकनीकी दक्षता और अन्य आवश्यक योग्यताओं को परखा गया. चयनित अभ्यर्थियों के लिए रोजगार मिलने का यह अवसर खासा महत्वपूर्ण रहा.
इस अवसर पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने जिले में आयोजित होने वाले तहसील स्तरीय रोजगार मेलों की जानकारी अभ्यर्थियों को दी. उन्होंने युवाओं से कहा कि वह भविष्य में आयोजित होने वाले रोजगार मेलों में अधिक से अधिक संख्या में प्रतिभाग करें और अपनी योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप कंपनियों में रोजगार के अवसर तलाशें.
जिला सेवायोजन अधिकारी खुशबू शाक्य ने रोजगार मेले में मौजूद अभ्यर्थियों को जिला सेवायोजन कार्यालय और शासन की ओर से संचालित विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने युवाओं को रोजगार एवं सेवायोजन से संबंधित योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया. उन्होंने कहा कि रोजगार मेले का उद्देश्य बेरोजगार अभ्यर्थियों और रोजगार उपलब्ध कराने वाली कंपनियों को एक मंच पर लाना है, जिससे युवाओं को घर के आसपास ही रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें.
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