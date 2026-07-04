ETV Bharat / state

वाराणसी में रोजगार मेले का आयोजन; 246 अभ्यर्थियों को मिली नौकरी, 18 कंपनियों ने किया प्रतिभाग

रोजगार मेले के प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि लगभग 916 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया.

वाराणसी में रोजगार मेले का आयोजन
वाराणसी में रोजगार मेले का आयोजन (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 9:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

वाराणसी : बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शनिवार को क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया. रोजगार मेला क्षेत्रीय योजना कार्यालय के चौकाघाट परिसर में आयोजित किया गया. इस एक दिवसीय मेले में लगभग 916 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया. जिसमें करीब 246 अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर दिया गया. इस मेले में कुल 18 कंपनियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई.

रोजगार मेले के प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि आज के दौर में शैक्षिक योग्यता के अलावा तकनीकी शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए. रोजगार मेले में एनएसएस सिक्युरिटी सर्विसेस, इंश्योरेंस कंपनी समेत 18 कम्पनियों ने प्रतिभाग किया. रोजगार मेले में लगभग 916 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया.

उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में 246 अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर दिया गया. उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, हेल्पर, राज मिस्त्री, बढ़ई मिस्त्री, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पदों पर भर्ती हुई है. जिनका वेतन 14 हजार से 25 हजार रुपये तक है.

उन्होंने बताया कि युवाओं को रोजगार देने के लिए समय-समय पर यह मेले लगते रहते हैं. कोई भी व्यक्ति इसमें हिस्सा ले सकता है, यदि कोई भी युवा नौकरी का इच्छुक है तो वह सेवा योजना पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और आगामी दिनों में लगने वाले रोजगार मेले में ऑफलाइन या ऑनलाइन अपना पंजीकरण भी कर सकता है.

10 कम्पनियों ने किया था प्रतिभाग : बता दें कि, बीते 25 जून को भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ था, जहां 10 कम्पनियों ने प्रतिभाग किया था. इस रोजगार मेले में लगभग 862 अभ्यर्थियों ने हिस्सा किया था, जिसने 214 बेरोजगार अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर दिया गया था.



यह भी पढ़ें : मेरठ में स्पेशल रोजगार मेले का आयोजन इस दिन, दिव्यांगजनों को फटाफट नौकरी, जानिए योग्यता-तनख्वाह

TAGGED:

वाराणसी रोजगार मेला
VARANASI ROJGAR MELA
JOB FAIR ORGANIZED IN VARANASI
UP JOBS
VARANASI NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.