ETV Bharat / state

वाराणसी में रोजगार मेले का आयोजन; 246 अभ्यर्थियों को मिली नौकरी, 18 कंपनियों ने किया प्रतिभाग

वाराणसी : बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से शनिवार को क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की तरफ से रोजगार मेले का आयोजन किया गया. रोजगार मेला क्षेत्रीय योजना कार्यालय के चौकाघाट परिसर में आयोजित किया गया. इस एक दिवसीय मेले में लगभग 916 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया. जिसमें करीब 246 अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर दिया गया. इस मेले में कुल 18 कंपनियों ने अपनी सहभागिता दर्ज कराई.

रोजगार मेले के प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि आज के दौर में शैक्षिक योग्यता के अलावा तकनीकी शिक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए. रोजगार मेले में एनएसएस सिक्युरिटी सर्विसेस, इंश्योरेंस कंपनी समेत 18 कम्पनियों ने प्रतिभाग किया. रोजगार मेले में लगभग 916 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया.

उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में 246 अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर दिया गया. उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में सिक्योरिटी गार्ड, ड्राइवर, हेल्पर, राज मिस्त्री, बढ़ई मिस्त्री, सुपरवाइजर, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पदों पर भर्ती हुई है. जिनका वेतन 14 हजार से 25 हजार रुपये तक है.