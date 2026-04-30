वाराणसी में रोजगार मेले का आयोजन; 202 अभ्यर्थियों को मिला जॉब ऑफर, 396 युवाओं ने किया प्रतिभाग
मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि 22 कम्पनियों द्वारा विभिन्न पदों पर कुल 202 अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर दिया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 30, 2026 at 10:24 PM IST
वाराणसी : जिले में क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से गुरुवार को वृहद रोजगार मेला का आयोजन किया गया. रोजगार मेला उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित किया गया. इस दौरान 22 कम्पनियों द्वारा विभिन्न पदों पर कुल 202 अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर दिया गया, जबकि कुल 396 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था.
बृहद रोजगार मेला का उद्घाटन मुख्य अतिथि शेषधर चौबे, जिला मंत्री, भाजपा किसान मोर्चा ने किया. उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है. जॉब ऑफर प्राप्त अभ्यर्थियों को सुझाव दिया कि आपका चयन चाहे जिस कंपनी में हो रहा हो उसे आपको तत्काल ज्वाइन करना चाहिए.
202 अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर : मेला प्रभारी दीप सिंह ने बताया कि रोजगार मेला में 22 कम्पनियों द्वारा विभिन्न पदों पर कुल 202 अभ्यर्थियों को जॉब ऑफर दिया गया, जिसमें कुल 396 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया था.
हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय के उप-प्राचार्य डॉ. विश्वनाथ वर्मा ने सेवायोजन विभाग का आभार प्रकट किया. उन्होंने कहा कि भविष्य में भी सेवायोजन विभाग द्वारा इसी तरह का वृहद रोजगार मेला कॉलेज में लगाया जाए.
उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार मेलों का आयोजन कराती रहती है. रोजगार मेला से बड़ी संख्या में युवाओं को रोजगार मिलने का अवसर बना है. वाराणसी में भी क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय की ओर से रोजगार मेलों का आयोजन कराया जाता रहा है. इसी क्रम में गुरुवार को उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत हरिश्चन्द्र स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रोजगार मेला लगाया गया.
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