20 हजार सैलरी समेत कई अतिरिक्त लाभ! बेरोजगार युवाओं के लिए आई अच्छी खबर, बिहार में कल लगेगा रोजगार मेला
श्रम संयुक्त भवन में 9 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक मेले का आयोजन किया जाएगा.175 पदों पर भर्ती होगी.
Published : June 8, 2026 at 8:15 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा से बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर आई है. यहां 9 जून को रोजगार मेला लगेगा और 175 पदों पर होगी सीधी भर्ती. साथ ही नौकरी मिलने पर 20 हज़ार रुपए प्रति माह तनख्वाह भी मिलेगी.
नौकरी पाने का अवसर: दरअसल नालंदा और इसके आस-पास के बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी पाने का एक बेहतरीन अवसर सामने आया है. बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के निर्देश पर नालंदा जिला नियोजनालय 9 जून को एक-दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन करने जा रहा है.
मल्टीनेशनल कंपनियों में काम: इस कैंप में 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट युवाओं को मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करने का मौका मिलेगा. बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय के श्रम संयुक्त भवन में 9 जून को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये आयोजन किया जाएगा. यहां निजी क्षेत्र की जानी-मानी कंपनी '2Coms Consultancy Pvt Ltd' कैंप लगाएगी.
175 पदों पर रिक्तियां: मिली जानकारी के मुताबिक कुल 175 पदों पर रिक्तियां है. इनमें 110 पद 'असेंबली लाइन ऑपरेटर' और 65 पद 'मशीन ऑपरेटर' के लिए तय किए गए हैं. चयनित उम्मीदवारों को नोएडा और बेंगलुरु भेजा जाएगा.
18 से 35 वर्ष के बीच हो आयु: जिला नियोजन पदाधिकारी मो. आकिफ वक्कास ने बताया कि इस जॉब कैंप में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए. शैक्षणिक योग्यता के तहत 10वीं, 12वीं, आईटीआई (ITI), डिप्लोमा या ग्रेजुएशन पास कर चुके युवा इसमें भाग ले सकते हैं.
17 से 20 हजार तक सैलरी: पदाधिकारी ने आगे बताया कि नौकरी पाने वाले युवाओं को कंपनी की तरफ से 17,000 रुपए से लेकर 19,500 रुपए तक की मासिक सैलरी दी जाएगी. इसके अतिरिक्त, 'सीएम प्रतिज्ञा एसोसिएट्स' के तहत 11,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ और अन्य भत्ते व सुविधाएं भी कंपनी के नियमानुसार मिलेंगी.
"इस कैंप में बिहार सरकार का युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग केवल 'सुविधा प्रदाता' की भूमिका में हैं. रोजगार, वेतन और नौकरी की सभी शर्तों के लिए पूर्ण रूप से निजी कंपनी ही जिम्मेदार होगी."- मो. आकिफ वक्कास, जिला नियोजन पदाधिकारी
सुनहरा अवसर: इसके लिए युवाओं से अपील की गई है कि वे तय समय पर अपना रिज्यूमे (Bio-data), पासपोर्ट साइज फोटो और सभी जरूरी शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ इस कैंप में पहुंचें और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं.
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