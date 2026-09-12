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मेरठ में रोजगार मेला; 10,000 से अधिक पदों पर नौकरियों का अवसर, युवाओं के लिए शानदार मौका

दस हजार से ज्यादा नौकरियां लेकर मेरठ में आ रहीं निजी क्षेत्र की 50 से अधिक कम्पनियां ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: जो युवा नौकरी की तलाश में हैं उनके लिए अच्छी खबर है. मेरठ में रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है. इस रोजगार मेले को लेकर दावा किया जा रहा है कि इस मेले में लगभग 50 से अधिक कम्पनियां 10 हजार से ज्यादा रिक्त पदों के लिए युवाओं का चयन करेंगी. युवाओं को अधिकतम 35 हजार रूपये वेतन प्रतिमाह तक की नौकरियां मिल सकती हैं. बता दें, शनिवार को मेरठ जिले के सरधना विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्रीय सेवायोजन विभाग के प्रयासों से निजी क्षेत्र की कम्पनियों में हजारों युवाओं को नौकरी मिल सकती है. इसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारी भी की गई है. शशिभूषण उपाध्याय, क्षेत्रीय सेवायोजन विभाग के सहायक निदेशक (Video Credit; ETV Bharat) क्षेत्रीय सेवायोजन विभाग के सहायक निदेशक शशिभूषण उपाध्याय ने बताया कि सरधना विधानसभा क्षेत्र में स्थित विनायक विद्यापीठ डिग्री कालेज में बड़ा रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा. मेले में लगभग 10 हजार खाली पदों पर भर्ती होगी. विशेष रूप से अलग-अलग सेक्टर में जॉब करने का अवसर युवाओं को मिल सकता है. युवाओं को अपने अपडेटेड रेज्यूमे के साथ आना होगा. युवा एक से अधिक कम्पनियों में भी इंटरव्यू दे सकते हैं.