लखनऊ में रोजगार मेला; पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत 29 कंपनियों में 1500 पदों पर मौका

राजकीय आईटीआई लखनऊ में 6 दिसंबर को विशेष रोजगार मेला लगेगा. 512 पीएम इंटर्नशिप प्रशिक्षार्थियों को आमंत्रण.

बैठक करते व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 7:31 AM IST

लखनऊ : युवाओं को रोजगार से जोड़ना योगी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. इसी कड़ी में पीएम इंटर्नशिप योजना के प्रशिक्षार्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 6 दिसंबर को राजकीय आईटीआई अलीगंज, लखनऊ में विशेष रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा. इस मेले में 29 कंपनियां भाग लेंगी तथा 1500 से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा. पीएम इंटर्नशिप योजना के 512 प्रशिक्षार्थियों को आमंत्रित किया गया है.


यह जानकारी व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास एवं उद्यमशीलता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने मंगलवार को मीडिया से साझा की. मंत्री अग्रवाल ने बताया कि सरकार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें सीधे रोजगार से जोड़ रही है. इसके तहत 6 दिसम्बर को राजकीय आईटीआई अलीगंज, लखनऊ में विशेष रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा. रोजगार मेले में ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, विनिर्माण, बीमा, तकनीकी सेवाएं, मार्केटिंग, टेलीकॉम, ई-कॉमर्स तथा सुरक्षा सेवा के क्षेत्रों की प्रतिष्ठित कंपनियां युवाओं का चयन करेंगी.



प्लेसमेंट प्रभारी एम. ए. खां ने बताया कि मेले में भाग लेने वाली प्रमुख कंपनियों में Tata Motors, New Holland, Ashok Leyland, Yazaki India, JBM Group, Britannia, Shiprocket, Hindware, Ageas Federal Life Insurance, Digital Public Sewa, Tata Electronics (iPhone Manufacturing) समेत विविध क्षेत्रों की 29 कंपनियां शामिल हैं. इन कंपनियों द्वारा ITI, डिप्लोमा, बी.टेक, इंटरमीडियट, ग्रेजुएशन आदि की शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर चयन किया जाएगा. कई कंपनियां PF, ESIC, भोजन, परिवहन, यूनिफॉर्म, सुरक्षा उपकरण, आवास जैसे लाभ भी उपलब्ध कराएंगी. इच्छुक अभ्यर्थी 06 दिसम्बर 2025 को अपने समस्त मूल प्रमाणपत्रों के साथ राजकीय आई.टी.आई. अलीगंज, लखनऊ में उपस्थित होकर रोजगार मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं.



