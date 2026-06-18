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कोरबा में रोजगार मेला: छह कंपनियों के 641 पदों के लिए मात्र 300 युवाओं के आए आवेदन

रोजगार कार्यालय में पंजीयन के आधार पर युवाओं को आमंत्रित किया जाता है. इसी के आधार पर रोजगार मेले का आयोजन कर युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास होता है.

कोरबा: जिला रोजगार और मार्गदर्शन केंद्र में रोजगार मेले का आयोजन हुआ. रोजगार मेले में कुल 6 कंपनियों के 641 रिक्त पदों के लिए आवेदन युवाओं से मंगाए गए. रोजगार कार्यालय के ई रोजगार पोर्टल पर इन सभी पदों के लिए मात्र 300 युवाओं ने आवेदन किया. बेरोजगारी की दर इतनी अधिक होने के बाद भी रोजगार कार्यालय के रोजगार मेले में हिस्सा लेने वाले युवाओं की संख्या काफी कम रही.



इन कंपनियों ने रोजगार मेले में लगाया कैंप

सतरेंगा महिला फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी

एलआईसी कोरबा

आईसेक्ट कोरबा

रॉयल हंटर कोरबा

परीक्षण ह्यूमन रिसोर्स डिपार्मेंट गुड़गांव

मोबाइल इंडिया लिमिटेड रायपुर

641 पदों पर आवेदन मंगाए गए

बेरोजगार युवाओं को नौकरी का मौका देने के लिए कंपनियों ने रोजगार मेला कैंप लगाया और इंटरव्यू का आयोजन किया. इन सभी कंपनियों में कुल मिलाकर 641 पदों पर आवेदन युवाओं के मंगवाए गए थे. जिसमें एचआर डिपार्टमेंट से लेकर कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य पदों पर भर्ती की जानी थी. आपको बता दें, शासन के रोजगार एवं मार्गदर्शन विभाग द्वारा ई रोजगार पोर्टल पर भी यह जानकारी उपलब्ध रहती है. इसी के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर युवा सीधे इंटरव्यू में शामिल होने पहुंचते हैं.





रोजगार एवं मार्गदर्शन केंद्र के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाता है. कंपनियों ने रोजगार कार्यालय में आयोजित रोजगार मेला में युवाओं को भर्ती करने के लिए कैंप लगाया था. कुल 641 पदों के लिए 300 युवाओं ने अप्लाई किया था. इसमें से 200 ने इंटरव्यू दिलाया है. हमारा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए: दीपेश भारती, जिला रोजगार अधिकारी





300 युवाओं ने कराया पंजीयन

रोजगार मेले में 641 पदों के लिए अधिसूचना जारी की गई थी. सभी कंपनियों के 641 पदों के लिए केवल 300 युवाओं ने ही ई रोजगार पोर्टल पर पंजीयन कराया था. इसमें से भी 200 बेरोजगार इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे. हालांकि शेष अन्य युवाओं के बाद में आने की जानकारी प्रदान की गई है.





