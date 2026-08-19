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8वीं पास से B.Tech तक, 1000 से ज्यादा युवाओं को नौकरी का मौका, 20 नियोजक देंगे नियुक्ति पत्र

खगड़िया: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नई सरकार बनने के बाद एक करोड़ रोजगार देने का वादा किया था. अब सम्राट सरकार इस लक्ष्य को मिशन के रूप में आगे बढ़ा रही है और राज्यभर में रोजगार मेलों का आयोजन कर रही है.

खगड़िया में पहले चरण का सबसे बड़ा मेला: इसी कड़ी में खगड़िया जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां 31 अगस्त को एक हजार से ज्यादा बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए पहले चरण का सबसे बड़ा और पहला रोजगार मेला आयोजित किया जा रहा है. यह साल का दूसरा रोजगार मेला होगा.

जिला नियोजन पदाधिकारी अंकिता (ETV Bharat)

कोशी कॉलेज मैदान में होगा आयोजन: जिला नियोजन पदाधिकारी अंकिता ने बताया कि युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग तथा जिला नियोजनालय, खगड़िया की ओर से कोशी कॉलेज के मैदान में एक दिवसीय रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है. इसमें 20 से अधिक निजी क्षेत्र के नियोजक युवाओं के चयन के लिए पहुंचेंगे.

"इस रोजगार मेले में कुल एक हजार से अधिक पदों पर युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है. यानी एक ही जगह पर अलग-अलग कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन और चयन की प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिलेगा."-अंकिता कुमारी, पदाधिकारी, जिला नियोजन

बड़ी कंपनियां लगाएंगी स्टॉल: रोजगार मेले में जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, भारत फाइनेंस, ब्लिंकिट, एलएंडटी, एयरटेल पेमेंट बैंक और एसआईएस समेत कई प्रमुख कंपनियों के स्टॉल मौजूद रहेंगे. युवाओं को अलग-अलग सेक्टर में उपलब्ध पदों के अनुसार चयन का मौका मिलेगा.