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फिरोजाबाद में रोजगार मेला; 378 युवाओं को ऑन दा स्पॉट जॉब, 18 कंपनियां हुईं शामिल

कुल 1,481 अभ्यर्थियों ने रोजगार मेले में पंजीकरण कराया

फिरोजाबाद रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को दिए गए नियुक्ति पत्र
फिरोजाबाद रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को दिए गए नियुक्ति पत्र (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 8:12 PM IST

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फिरोजाबाद : जिले में युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और उन्हें उनकी योग्यता के अनुरूप करियर की दिशा दिखाने के उद्देश्य से महात्मा गांधी कॉलेज कन्या महाविद्यालय परिसर में एक दिवसीय रोजगार मेले एवं करियर काउंसलिंग का आयोजन शनिवार को किया गया. सेवायोजन विभाग, कॉलेज प्रबंधन और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस मेले में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया. रोजगार मेले में 913 अभ्यर्थियों ने ऑफलाइन और 568 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया. इस तरह कुल 1,481 अभ्यर्थियों ने रोजगार मेले में पंजीकरण कराया. रोजगार मेले में 18 कंपनियों ने प्रतिभाग कर युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए. कंपनियों द्वारा अभ्यर्थियों की योग्यता और पात्रता के आधार पर साक्षात्कार एवं चयन प्रक्रिया पूरी की गई, जिसमें 378 युवाओं का चयन किया गया.

18 कंपनियां बनीं रोजगार का माध्यम

मेले में शामिल कंपनियों ने विभिन्न रोजगार अवसरों के लिए अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग और चयन प्रक्रिया पूरी की. रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह मेला स्थानीय स्तर पर कंपनियों से सीधे जुड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम बना. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सदर विधायक मनीष असीजा तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा मौजूद रहे. दोनों अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया.

इस मौके पर विधायक ने कहा कि हर हाथ को काम मिले, तभी एक ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य पूरा होगा. सदर विधायक ने कहा कि युवाओं को भटकने से बचाने और उन्हें स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सेवायोजन विभाग एक सेतु की तरह कार्य कर रहा है. एक ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य तभी संभव है, जब हर हाथ को काम मिले. युवाओं के सामने केवल नौकरी पाने वाला जॉब सीकर बनने का ही विकल्प नहीं है, बल्कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और जिला उद्योग केंद्र की योजनाओं का लाभ लेकर वे स्वयं रोजगार देने वाले जॉब प्रोवाइडर भी बन सकते हैं.

DM ने युवाओं को दिया सफलता का मंत्र

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता पाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता. अत्यंत कठोर परिश्रम और समर्पण ही व्यक्ति को सफलता के मार्ग पर ले जाता है. कहा कि सफलता मिलने में भले ही समय लगे, लेकिन ईमानदारी से किया गया प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाता. युवाओं को निरंतर मेहनत करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए.

बेटियों का उत्साहवर्धन

रोजगार मेले में बड़ी संख्या में पहुंची छात्राओं और युवतियों का उत्साहवर्धन करते हुए जिलाधिकारी ने अभिभावकों से भी अपील की कि बेटियों को शिक्षा और प्रगति के समान अवसर प्रदान किए जाएं. कहा कि बेटियों को आगे बढ़ने का अवसर मिलने पर वे अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार और समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं.

करियर काउंसलिंग से युवाओं को मिली नई दिशा

रोजगार मेले के साथ आयोजित करियर काउंसलिंग का भी युवाओं ने लाभ उठाया. विशेषज्ञों और अधिकारियों ने युवाओं को रोजगार के साथ-साथ करियर निर्माण के विभिन्न विकल्पों के बारे में जानकारी दी. कार्यक्रम के दौरान उप जिलाधिकारी सदर सुदर्शन कुमार, जिला रोजगार अधिकारी खुशबू शाक्य, वरिष्ठ बाबू विपिन कुमार, सुमन कुमार सहित रोजगार कार्यालय के कर्मचारी मौजूद रहे. महात्मा गांधी डिग्री कॉलेज की प्राचार्य प्रदर्शनी उपाध्याय, सचिव सतीश चंद्र गुप्ता, मंडल सचिव अनूप चंद्र जैन, मंडल कोषाध्यक्ष अनूपम कुमार गुप्ता सहित कॉलेज प्रबंधन से जुड़े पदाधिकारी भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे.

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