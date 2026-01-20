ETV Bharat / state

बिहार के युवाओं को सुनहरा मौका, बिना लिखित परीक्षा मिलेगा काम! 22 तारीख को लग रहा जॉब कैंप

बेगूसराय : बिहार में नई सरकार और नए मंत्रालय के गठन के बाद राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में बेगूसराय के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है.

बिहार के युवाओं को सुनहरा मौका : बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय, बेगूसराय द्वारा 22 जनवरी 2026 को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इस जॉब कैंप के माध्यम से 10वीं, 12वीं और ITI पास युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी का अवसर मिलेगा.

राणा अमितेश दे रहे जानकारी (ETV Bharat)

200 पदों पर होगी बहाली : यह जॉब कैंप संयुक्त श्रम भवन, आईटीआई कैंपस, पहाड़ा, बेगूसराय में आयोजित किया जाएगा. जिला नियोजनालय की ओर से बताया गया कि इस कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनी VISION INDIA प्राइवेट लिमिटेड भाग ले रही है. जो देश की प्रतिष्ठित टायर निर्माता कंपनी MRF लिमिटेड के लिए युवाओं का चयन करेगी. चयन NAPS ट्रेनी पद के लिए किया जाएगा, जिसमें कुल 200 रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी.

निजी कंपनी में नौकरी का मौका : जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि जॉब कैंप में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं या ITI पास निर्धारित की गई है. वहीं आयु सीमा 18 से 26 वर्ष रखी गई है.