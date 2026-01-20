बिहार के युवाओं को सुनहरा मौका, बिना लिखित परीक्षा मिलेगा काम! 22 तारीख को लग रहा जॉब कैंप
बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है. 200 लोगों को नौकरी मिलने जा रही है. आगे पढ़ें पूरी खबर
Published : January 20, 2026 at 4:17 PM IST
बेगूसराय : बिहार में नई सरकार और नए मंत्रालय के गठन के बाद राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी कड़ी में बेगूसराय के युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है.
बिहार के युवाओं को सुनहरा मौका : बिहार सरकार के युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत जिला नियोजनालय, बेगूसराय द्वारा 22 जनवरी 2026 को एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है. इस जॉब कैंप के माध्यम से 10वीं, 12वीं और ITI पास युवाओं को निजी क्षेत्र में नौकरी का अवसर मिलेगा.
200 पदों पर होगी बहाली : यह जॉब कैंप संयुक्त श्रम भवन, आईटीआई कैंपस, पहाड़ा, बेगूसराय में आयोजित किया जाएगा. जिला नियोजनालय की ओर से बताया गया कि इस कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनी VISION INDIA प्राइवेट लिमिटेड भाग ले रही है. जो देश की प्रतिष्ठित टायर निर्माता कंपनी MRF लिमिटेड के लिए युवाओं का चयन करेगी. चयन NAPS ट्रेनी पद के लिए किया जाएगा, जिसमें कुल 200 रिक्त पदों पर बहाली की जाएगी.
निजी कंपनी में नौकरी का मौका : जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश ने बताया कि जॉब कैंप में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता 10वीं, 12वीं या ITI पास निर्धारित की गई है. वहीं आयु सीमा 18 से 26 वर्ष रखी गई है.
''चयनित युवाओं को 15,650 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. इसके साथ ही कंपनी की ओर से भोजन, आवास और परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी. चयन के बाद युवाओं की पोस्टिंग चेन्नई में होगी.''- राणा अमितेश, नियोजन पदाधिकारी, बेगूसराय
इन शर्तों के साथ ले सकते हैं हिस्सा : जॉब कैंप में भाग लेने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों का NCS पोर्टल (www.ncs.gov.in) पर पंजीकरण अनिवार्य है. बिना पंजीकरण के किसी भी अभ्यर्थी को जॉब कैंप में शामिल नहीं किया जाएगा. उम्मीदवारों को अपने साथ बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र और पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो लेकर 22 जनवरी को सुबह 10:30 बजे तक जिला नियोजनालय, बेगूसराय में उपस्थित होना होगा.
