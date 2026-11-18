ETV Bharat / state

बलौदाबाजार में 25 नवंबर को रोजगार मेला, 220 पदों पर होगी भर्ती, बेरोजगार युवाओं को बड़ा मौका

बलौदाबाजार : जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र में नौकरी पाने का अवसर सामने आया है. जिला रोजगार कार्यालय की ओर से 25 नवंबर को रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. इसमें अलग-अलग निजी कंपनियों द्वारा कुल 220 पदों पर भर्ती की जाएगी. खास बात यह है कि इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास से लेकर स्नातक तक निर्धारित की गई है.

कम शैक्षणिक योग्यता वाले युवाओं से लेकर उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों तक को रोजगार पाने का मौका मिलेगा. रोजगार मेला जिला रोजगार कार्यालय परिसर बलौदाबाजार में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा. इसमें शामिल होने के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को रोजगार पंजीयन कराना अनिवार्य होगा. चयनित अभ्यर्थियों को पद और कंपनी के अनुसार 9 हजार से 45 हजार रुपये तक मासिक वेतन मिलने का अवसर रहेगा.

रोजगार मेले में इंडिया हेल्प पॉइंट रायपुर द्वारा मार्केटिंग के सबसे अधिक 100 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास और आयु सीमा 18 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है. वेतन 9 हजार से 45 हजार रुपये तक बताया गया है. कार्यक्षेत्र रायपुर रहेगा.

अरोहन फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कस्टमर सर्विस के 30 पदों पर भर्ती की जाएगी.इसके लिए 12वीं से उच्च शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे.आयु सीमा 21 से 33 वर्ष और वेतन 15 हजार से 22,500 रुपये निर्धारित किया गया है.चयनित अभ्यर्थियों का कार्यक्षेत्र रायपुर, कोंडागांव, कांकेर और धमतरी रहेगा.

जिनकुश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा मशीन वर्क के 13, कंप्यूटर ऑपरेटर के 2 और हेल्पर के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी.इन पदों के लिए 10वीं से उच्च शिक्षा तक के अभ्यर्थी पात्र होंगे.आयु सीमा 18 से 35 वर्ष और वेतन 10 हजार से 12 हजार रुपये तक निर्धारित है.

सेल्स, वायरमैन और कलेक्शन ऑफिसर के पद भी शामिल

विश्व भारती ऑटोमोबाइल बलौदाबाजार द्वारा सेल्स के 5 पदों पर भर्ती की जाएगी.इसके लिए 12वीं पास और 18 से 30 वर्ष आयु के अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे.वेतन 10 हजार से 20 हजार रुपये तक रहेगा और कार्यक्षेत्र पलारी होगा.

स्काई ऑटोमोबाइल रायपुर द्वारा सेल्स एग्जीक्यूटिव के 20 पदों पर भर्ती की जाएगी.इसके लिए स्नातक योग्यता, 20 से 40 वर्ष आयु और शून्य से पांच वर्ष तक का अनुभव निर्धारित किया गया है.वेतन 12 हजार से 20 हजार रुपये तक रहेगा.

इनफिनिटी सर्विसेज रायपुर द्वारा कलेक्शन ऑफिसर के 5 पदों पर भर्ती होगी.इसके लिए 12वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं.आयु सीमा 21 से 30 वर्ष और वेतन 10 हजार से 15 हजार रुपये तक निर्धारित है.वहीं एलेक्सर कम्युनिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर द्वारा वायरमैन के 20 और सेल्स एग्जीक्यूटिव के 5 पदों पर भर्ती की जाएगी.इन पदों के लिए 12वीं पास और आईटीआई उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा.आयु सीमा 20 से 30 वर्ष और वेतन 12 हजार से 16 हजार रुपये तक पदानुसार निर्धारित किया गया है.

रोजगार मेले में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी

जिला रोजगार कार्यालय के अनुसार रोजगार मेले में भाग लेने के लिए आवेदकों का जिला रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना अनिवार्य है.इच्छुक अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप अथवा आधिकारिक पोर्टल https://erojgar.cg.gov.in के माध्यम से अपना रोजगार पंजीयन और रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं.

साक्षात्कार में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता के सभी प्रमाण पत्रों की छायाप्रति, रोजगार पंजीयन, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और दो पासपोर्ट साइज फोटो साथ लेकर पहुंचना होगा.रोजगार मेले से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.इसके अलावा टेलीफोन नंबर 7727-299443 पर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं.