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नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका, 5 अगस्त को रोजगार मेला,194 पदों पर सीधी भर्ती

10वीं,12वीं,आईटीआई और ग्रेजुएट उम्मीदवारों को मिलेगा अवसर. कई निजी कंपनियां मौके पर इंटरव्यू करेंगी.

JOB FAIR IN BALODA BAZAR
बलौदाबाजार रोजगार मेला (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 1, 2026 at 1:31 PM IST

3 Min Read
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बलौदाबाजार: शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है. जिला रोजगार कार्यालय बलौदाबाजार ने 5 अगस्त को रोजगार मेले का आयोजन किया है. इस मेले में विभिन्न निजी कंपनियां कुल 194 पदों पर भर्ती करेंगी. इच्छुक उम्मीदवार मौके पर पहुंचकर सीधे साक्षात्कार में शामिल हो सकेंगे. यह रोजगार मेला 5 अगस्त को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिला रोजगार कार्यालय परिसर बलौदाबाजार में लगेगा.

इन कंपनियों में मिलेगी नौकरी

रोजगार मेले में कई प्रतिष्ठित निजी कंपनियां हिस्सा लेंगी और विभिन्न पदों पर भर्ती करेंगी.

बलौदाबाजार रोजगार मेला के बारे में जानकारी देते कलेक्टर (ETV Bharat Chhattisgarh)

सेठ कुंजीलाल फ्यूल, बलौदाबाजार

* सेल्स कंसल्टेंट-2 पद

* मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव-2 पद

* टेली ऑपरेटर-2 पद

योग्यता: 12वीं या उससे अधिक

आयु: 18 से 35 वर्ष

वेतन: ₹7,000 से ₹10,000 प्रतिमाह

कार्यस्थल: बलौदाबाजार

जायका ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, रायपुर

* सेल्स एग्जीक्यूटिव-2 पद

* तकनीशियन-2 पद

* सर्विस एडवाइजर-2 पद

* कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव- 2 पद

योग्यता: स्नातक या आईटीआई

अनुभव: 0 से 2 वर्ष

आयु: 20 से 25 वर्ष

वेतन: ₹15,000 से ₹16,000 प्रतिमाह

कार्यस्थल: रायपुर एवं बलौदाबाजार

जिंदल स्टील (मंदिर हसौद, रायपुर)

* मशीनिस्ट - 100 पद

योग्यता: आईटीआई

अनुभव: 0 से 3 वर्ष

आयु: 18 से 35 वर्ष

वेतन: ₹13,000 से ₹14,000 प्रतिमाह

दुर्गेश सिक्योरिटी सर्विस, रायपुर

* सिक्योरिटी गार्ड - 50 पद

योग्यता: 10वीं या 12वीं

आयु: 18 से 45 वर्ष

वेतन: ₹10,000 से ₹18,000 प्रतिमाह

कार्यस्थल: रायपुर

इंडिया हेल्प पॉइंट, रायपुर

* मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव - 20 पद

योग्यता: 10वीं या उससे अधिक

आयु: 18 से 50 वर्ष

अनुभव: 0 से 1 वर्ष

वेतन: ₹8,000 से ₹15,000 प्रतिमाह (अनुभव के अनुसार)

कार्यस्थल: छत्तीसगढ़

युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है प्राथमिकता-कलेक्टर

बलौदाबाजार कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने ETV भारत को बताया, "जिले के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है. इसी उद्देश्य से 5 अगस्त को जिला रोजगार कार्यालय परिसर में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है. विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा 194 पदों पर भर्ती की जाएगी.

कलेक्टर की अपील

बलौदाबाजार कलेक्टर ने कहा, ''मैं जिले के सभी योग्य और इच्छुक युवाओं से अपील करता हूं कि वे अपने आवश्यक दस्तावेजों के साथ रोजगार मेले में पहुंचें और इस अवसर का लाभ उठाएं. जिन युवाओं का रोजगार पंजीयन अभी तक नहीं हुआ है, वे पहले अपना पंजीयन अवश्य करा लें. जिला प्रशासन का प्रयास है कि स्थानीय युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएं."

रोजगार पंजीयन अनिवार्य

रोजगार मेले में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का जिला रोजगार कार्यालय में पंजीयन होना जरूरी है। इच्छुक अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ रोजगार ऐप या https://erojgar.cg.nic.in https://erojgar.cg.nic.in के माध्यम से अपना रोजगार पंजीयन कर सकते हैं और आवेदन के बाद रोजगार मेले में शामिल होकर सीधे इंटरव्यू दे सकते हैं.

उम्दीवारों के लिए जरूरी दस्तावेज

* सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति

* रोजगार पंजीयन प्रमाण पत्र

* आधार कार्ड

* जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)

* निवास प्रमाण पत्र

* दो पासपोर्ट साइज फोटो

* मूल दस्तावेज सत्यापन के लिए

युवाओं के लिए बड़ा अवसर

कलेक्टर कुलदीप शर्मा का कहना है कि इस रोजगार मेले का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना है. एक ही स्थान पर कई कंपनियों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे, जहां अभ्यर्थी सीधे साक्षात्कार देकर नौकरी पाने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं.

ज्यादा जानकारी के लिए अभ्यर्थी जिला रोजगार कार्यालय, बलौदाबाजार से संपर्क कर सकते हैं या टेलीफोन नंबर 07727-299443 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

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