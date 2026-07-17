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Job Fair : झोटवाड़ा में लगा रोजगार मेला, मंत्री राज्यवर्धन बोले- युवाओं को मिले नए अवसर

जयपुर: झोटवाड़ा के चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर में शुक्रवार को प्रदेश सरकार की ओर से रोजगार मेले का आयोजन किया गया. इस मौके पर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ पहुंचे. मेले में 60 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियों ने भाग लिया और बड़ी संख्या में युवाओं ने रोजगार के अवसरों के लिए आवेदन किया. इस अवसर पर कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

उन्होंने बताया कि राजस्थान में अब तक 24 से अधिक रोजगार मेलों का आयोजन किया जा चुका है, जिनके माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिला है. उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने पहले दिन से ही प्रदेश में आर्थिक मजबूती और रोजगारपरक वातावरण तैयार करने की दिशा में काम शुरू किया है. राठौड़ ने कहा कि शिक्षा, पर्यटन और पेट्रोलियम सहित कई क्षेत्रों में राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं. राज्य की भौगोलिक स्थिति भी निवेश और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल है. उन्होंने दावा किया कि सरकार की बेहतर निवेश नीतियों के कारण कंपनियों को करीब 2200 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है, जिसका फायदा किसानों, युवाओं, महिलाओं और समाज के अन्य वर्गों तक पहुंच रहा है.