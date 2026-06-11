23 हजार रुपये मिलेगी सैलरी और कई लाभ! 10वीं पास युवाओं के लिए अहमदाबाद और बेंगलुरु में नौकरी, जाने कब और कहां लगेगा जॉब कैंप
जॉब कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनी Blink Commerce Pvt. Ltd. युवाओं की भर्ती करेगी. कंपनी Warehouse Associate पद के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगी.
Published : June 11, 2026 at 7:01 AM IST
खगड़िया: बिहार के खगड़िया से बेरोजगार युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. यहां 13 जून को जिला नियोजनालय में विशेष जॉब कैंप लगाया जाएगा, जहां 150 पदों पर 10वीं पास अभ्यर्थियों की भर्ती होगी. चयनित युवाओं को अहमदाबाद और बेंगलुरु में नौकरी, 23 हजार रुपये तक वेतन, हॉस्टल और लंच जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी.
विशेष जॉब कैंप का आयोजन: मिली जानकारी के मुताबिक जिला नियोजनालय की ओर से बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आगामी 13 जून 2026 को विशेष जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है. यह कैंप जिला नियोजनालय परिसर, यातायात थाना के पास आयोजित होगा. सुबह 10 बजे से शाम 4बजे तक चलने वाले इस कैंप में इच्छुक कैंडिडेट 11 बजे से पहले आकर इंटरव्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं.
निजी क्षेत्र की कंपनी करेगी भर्ती: बताया जा रहा है कि इस जॉब कैंप में निजी क्षेत्र की कंपनी Blink Commerce Pvt. Ltd. युवाओं की भर्ती करेगी. खगड़िया और आसपास के जिलों के बेरोजगार युवाओं के लिए यह रोजगार पाने का बड़ा हो सकता है. युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के तहत आयोजित इस कैंप में 150 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी. कंपनी Warehouse Associate पद के लिए उम्मीदवारों का चयन करेगी.
18 से 35 वर्ष आयु सीमा: भर्ती प्रक्रिया में 10वीं पास या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले युवक-युवतियां भाग ले सकते हैं. आयु सीमा 18 से 35 वर्ष निर्धारित की गई है. अहमदाबाद और बेंगलुरु में मिलेगी नौकरी. साथ ही हॉस्टल, लंच जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी.
23 हजार रुपये तक वेतन: जिला नियोजन पदाधिकारी राणा अमितेश के अनुसार अहमदाबाद के लिए 100 पद निर्धारित किए गए हैं, जहां चयनित अभ्यर्थियों को 16,584 रुपये मासिक वेतन मिलेगा. उन्होंने बताया कि बेंगलुरु के लिए 50 पदों पर भर्ती होगी. यहां चयनित युवाओं को 23,558 रुपये तक मासिक वेतन मिलेगा. इस पैकेज में भी हॉस्टल और लंच की सुविधा शामिल रहेगी.
"जिला नियोजनालय केवल सेवा प्रदाता की भूमिका निभाएगा, 150 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी.अहमदाबाद के लिए 100 पद जबकि बेंगलुरु के लिए 50 पदों पर भर्ती होगी." - राणा अमितेश, जिला नियोजन पदाधिकारी
NCS पोर्टल पर पंजीकरण जरूरी: जिला नियोजन विभाग से बताया गया कि जॉब कैंप में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों का National Career Service (NCS) पोर्टल पर पंजीकृत होना अनिवार्य है. बिना पंजीकरण वाले अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में शामिल होने में कठिनाई हो सकती है.
जिला नियोजनालय केवल सेवा प्रदाता: नियोजन अधिकारी ने बताया कि जिला नियोजनालय केवल सेवा प्रदाता की भूमिका निभाएगा.जॉब कैंप में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को अपना बायोडाटा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाण-पत्र, अंकपत्र और पासपोर्ट साइज के दो रंगीन फोटो साथ लाने होंगे. दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही आगे की चयन प्रक्रिया पूरी की जाएगी.
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